Napetost pred volitvami se stopnjuje

Piše: Tamara Lubarda

Prvi predsednik neprimerno straši, češ, da se nas bo s četrto Janševo vlado ogrozilo. S čimer hujska, naj marca izvolimo levo volilno telo toda leve zgodbe o uspehu ni bilo, kar pomeni, da imamo svojo izbiro, nasploh pa imamo vsi pravico razmišljati po svoje.

Kakšno vlado je treba imeti, da bomo prosperirali in bolje živeli, je te dneve aktualno vprašanje. Tistih, ki so zagovorniki zdajšnje vladajoče nomenklature so polna usta njihovega nakladanja o tem, kar da je družbeno in posamič dobro imeti, ostale pa kljub neiskrenemu zagovarjanju prednosti socialne države puščajo živeti v dokaj revščini. Kajti, taki kot N. Kovač ali takšni, ki zagovarjajo Gibanje Svobodo ne občutijo životarjenja iz dneva v dan sploh kadar od te stranke prejmejo “nagrade” zaradi (po)tlačenja konkurenčnih političnih strank, ki bi zmago GS ogrozile. Za njihove zasluge so nagrade bodisi denarne ali napredujejo ker so zelo eminentne osebe. Pred sabo podirajo take, ki jih morajo podreti bodisi verbalno bodisi s sramotenjem programov drugih političnih strank v izhodiščni nagnjenosti pri čemer se nam v GS skušajo znova prikupiti, pa čeprav so bili na sceni dolga štiri leta, v katerih se niso kaj prida izkazali ali pa so zatajili ko so prelomili obljube. Kdo bi še verjel zgodbam ki so zlagane, četudi so bile podane možnosti za to da bi se iz sistemske krize ‘obvladanja vsega’ ki so jo povzročili v Gibanju Svoboda izšlo? Nakar trdijo, češ ‘da bo’ Janša zrušil sistem ki so ga iz te vlade povsem ko je šlo za utišanje takšnih, ki so si upali trditi da se še en mandat nesposobne Golobove vlade ne bi smel ponoviti. V treh letih in pol smo postali kot kakšna “banana” republika, na katere olupljenem pa so zdrsi. Padli smo in tega ni mogoče popraviti na popravnem ‘izpitu’ izsiljevanja štiriletnega mandata 2026-2030. Nekateri/e ministri/ce Golobove vlade so bili/e nameščeni/e in so brez kompetenc. Tudi R. Golob je ‘kot nekakšen pritepenec’ v politiki brez poglobljenega politološkega znanja. Zato z Golobove vlade delajo tudi ‘bedaste’ napake, česar ne skrivajo in se jim ne zdijo sporne.

Pa čeprav imamo kaos, tako z realizacijami tistega kar bi moralo denimo z dolgotrajno oskrbo utečeno delovati, kot tudi z vpeljavo vzdržnejših javnih financ ki bi finančno breme prenesle. Omeni se, da je v Sloveniji varno in čudovito živeti, kar pa je odvisno od razpoložljivih sredstev. Kadar kriminal narašča, se razmere umirja. Ker ko ljudje niso prestrašeni, so precej vodljivejši četudi se moramo večkrat soočiti z zlaganim občutjem, da je Slovenija med varnejšimi državami. Ampak kadar jo imamo za tako je ‘od nekdaj’, kriminal pa znatno povečajo migracije, kadar so nelegalne ali brez kontrole popisa tistih, ki se izogibajo uradnim postopkom ali pa k nam prebežijo ‘pred roko pravice’. Zeleno deželo se onesnažuje z mamilaškimi karteli in lažmi. Ko laže vrh politike, je to velikim sprejemljivo, laž ki ni resnica pa je tistim ki se jih dotika krivica. Zavestnih laži pa ne bi smeli dopustiti kajti po resnici je treba govoriti in pri tem ostati dosleden. Lažem ki so o politiki a propos prešle v navado pa se bi bilo treba tvorcem in politikom izogibati.

Med soočenjem na Pop tv 27. 1. N. Kovač A. Logarja označi za lažnivca, on ji ‘žogice’ ne vrne. Bodisi se ni branil njenih obtožb ker se ni imel česa bodisi se ni hotel spustiti na nizkoten nivo. Stevanoviču naprtijo možnost povezave s Kavaškim klanom s hkratnim s prikrivanjem resnice. A. Logarju se očita sodelovanje z Janezom Janšo ki ga diktatorsko prikazujejo “kot diktatorja”.

Pri čemer podporniki Goloba ne izbirajo sredstev za dosego edinega cilja: zadrževanja oblasti. Kar ni v redu. Z državljani manipulirajo, ko napačno trdijo da bo brez vlade ukinjena sociala. Kot vlado pa smatrajo edino njihovo, vlado R. Goloba, ki kakor kaže si skoraj čisto vse podredi. Koalicijo političnih strank se tvori po volitvah. Bodo marčevske volitve zaradi vplivov spolzele volivcem iz rok kajti nanje pritiskajo mainstream mediji ker se jim vsiljuje vnaprejšnja predstava o zlagani “dobrobiti” države ki ni sistemsko napredovala saj nismo uspešnejši in manj je koristi. Dejansko v nobeni od prejšnjih vlad niso toliko spreminjali tega kar je zdajšnja z uvedbami, potem so iz vlade R. Goloba obrnili tirnice tistega kar so prvotno načrtovali kadar ni delovalo. Torej so trdili eno, počeli drugo, nameravali tretje. Kot opotekli pijanec ‘se držijo’ svojega plota.

FURS pleni po socialnih transferjih prejemkov tistih ki so v prekršku in jih eksistenčno ogroža medtem pa velike kršitve ostajajo na papirju ker se postopki proti pomembnežem ne zaključijo. Pomembno ‘veliki’ so nedotakljivi, ‘majhni’ pa nimajo ne sredstev in ne premoženja za pritožbo. S prostovoljno predajo neprijavljenega orožja so policisti zasegli od bomb do strelnega orožja, iz česar je očitno tudi o tem, da so se ti občani počutili ogrožene, ogroženosti pa se nadaljujejo. To je v obdobju trajanja Golobove vlade ki se ima za levičarsko in sočutno je pa daleč od tega.

Med legendami slovenske politike so ki nas svarijo pred desno vlado in ji spokopavajo temelj že v jedrni osnovi s kar ni res in je zavajajoče, ker v nobeni takšnih vlad sistem ni postal razsut. Gospodarski sektor je napredoval, zdravstvo je delovalo, revežev je bilo bolj malo za revne pa poskrbljeno in jim niso odtegovali socialnovarstvenih prejemkov, invalide niso stigmatizirali in jim je bila omogočena vključenost, pri šolanju so se ob javnih pojavile tudi zasebne univerze. Skratka, vse je funkcioniralo ker ljudje niso bili osiromašeni siromaki, obubožani in prestrašeni. Zatorej ni res da z ‘desno’ vlado resorna ministrstva ne bodo uspešna, ker bodo prosperirala.

Ker pa sami vemo, kako je, če se zadeve zapleta naslednja skrajno levičarska vlada ne obeta kaj dosti več od tega, kar ‘v tem’ mandatu imamo, zato volimo tako, da nam bo res dobro šlo. Ponuja se nam možnost med političnimi strankami ki so več ali manj programsko usmerjene, ampak mi bomo odločali kdo je tisti na volilnem seznamu ki nas je prepričal in komur zaupamo.