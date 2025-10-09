Mussolini – fašistični diktator

Piše: Magična gledalka

»Dolgo je veljal za burkača, za mešanico norčavosti in moči. Nepomemben tiran.«

Tako se začne francoska dokumentarna serija o Mussoliniju – fašističnemu diktatorju, ki ga je predvajala TV Slovenija. V dveh delih nam režiser Serge de Sampigny niza zgodovinske posnetke njegovih govorov ter pričevanj zagovornikov in nasprotnikov tega italijanskega Vodje – Il Duceja, kakor so ga klicali. Pred enim stoletjem, leta 1922, se je z nasiljem in zvijačo polastil Italije in uvedel fašizem. Več kot dvajset let je njegov narod živel v totalitarizmu. Spomnim se, kako so nam pri zgodovini, takrat v Jugoslaviji, tovarišice in tovariši pripovedovali, kaj vse je počel ta diktator in kaj hudega je fašizem povzročil tudi nam, Slovencem. A pozabili so nam povedati, kje se je učil brutalnosti. Mussolini je Levico, ki jo je preganjal, namreč dobro poznal, saj je bil pred drugo svetovno vojno njen aktivni član.

»Rodil se je v revni vasici Predappio v Romanji, socialistični regiji, dve uri stran od Benetk. Imel je težko otroštvo – mati pobožna učiteljica, oče kovač, nevaren anarhist. Tako kot oče je bil tudi Benito Mussolini večkrat v zaporu zaradi revolucionarnega hujskaštva. Še zlasti leta 1911, ko je Italija napadla Libijo in izvajala nasilje nad njenimi prebivalci. Kot nasprotnik kolonializma je Mussolini sprožil vstajo, da bi preprečil odhod vojakov. Njegovi tedanji sovražniki so bili vojaščina, industrialci in duhovščina. Vsi ti, ki so ga pozneje podprli. Imel je nenavaden značaj. Veliko je bral, ure in ure je lahko igral na violino. Zanimiva mešanica moči in občutljivosti. Toda vedno je prevladala okrutnost. Kot najstnik je posilil svojo sosedo in to opisal v knjigi. Nato se je poročil z Rachele Guidi. Zaprosil jo je s pištolo v roki in staršem zagrozil, da jih bo v primeru zavrnitve vse pobil. Gospodovalen, svojeglav.« Vredno ogleda.