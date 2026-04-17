(LJUBLJANA) Pridite v ponedeljek na shod za zaščito pitne vode

Piše: Aleš Primc

Pridite! Ta ponedeljek, 20. 4., ob 14.30, pred Lj. Magistrat, na 30. jubilejni shod za zaščito čiste pitne vode pred Jankovičevo zastrupitvijo. Dobrodošli!

Zoran Janković grozi, da bo zagnal nevaren in nezakonit kanal C0 nad zbirališči pitne vode za več kot 400.000 ljudi. Teče veliko inšpekcijskih in sodnih postopkov. Nevarnemu kanalu C0 nasprotujejo stroka, Nacionalni inštitut za nacionalno zdravje, zdravniki ter mnogi drugi. Dobrodošli na jubilejnem, že 30. shodu, za zaščito čiste pitne vode pred Jankovičevo zastrupitvijo! Povabite naprej. Hvala in čestitke vsem, ki pomagate braniti pitno vodo pred Jankovičevo zastrupitvijo.

Jankovič položil kanal C0 deset metrov zunaj trase določene v sicer nezakonitem gradbenem dovoljenju

Gradnja kanala C0 je ne samo v celoti nezakonita in v nasprotju z Zakonom o varstvu okolja, ampak tudi v nasprotju z izdanim nezakonitim gradbenim dovoljenjem. Zadnji del kanala C0 so zgrešili za 10 m od trase določene v gradbenem dovoljenju. Prav tako ni zagotovljen 15 metrski pas od brega Save. Porušen je bi protipoplavni nasip. Izkopi so se izvajali s težko gradbeno mehanizacijo, čeprav bi se morali ročno. O teh in ostalih nezakonitostih so bile obveščene pristojne inšpekcijske službe, na Upravno sodišče sta bili vloženi tožba in zahteva za zadržanje gradnje. Zaenkrat noben od navedenih organov še ni ukrepal, kljub temu, da je ogrožena največja naravna dobrina za kar 400.000 ljudi.

Sodba upravnega sodišča: Janković ne sme zagnati kanala C0

Upravno sodišče je 14.4. izdalo Sklep št. I U 609/2026-12, s katerim je sicer zavrnilo zahtevo okoljske organizacije Alpe Adria Green in enega lastnika zemljišč za začasno odložitev izvajanja gradnje zadnjega dela kanala C0, hkrati pa jasno povedalo, da Janković ne sme zagnati kanala C0, dokler ni izdano uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje pa ne sme biti izdano, dokler ni odločeno o tožbi zoper gradbeno dovoljenje, ki je bila vložena 27.3.2026.

Sodišče še ni odločilo o odločbi Tine Sršen, da za kanal C0 ni potrebna presoja vplivov na okolje

Na Upravnem sodišču je bila 14.4. obravnava o odločbi mag. Tine Sršen z dne 29.12.2023, da za kanal C0 ni potrebna presoja vplivov na okolje. Sodnica še ni izrekla odločitve, je pa napovedala, da bo odločitev objavljena v roku 30 dni. Spomnimo. Odločba je izdana v popolnem nasprotju z Zakonom o varstvu okolja in strokovnimi standardi in je groba kršitev Zakona o upravnem postopku: Sklep je izdala politična funkcionarka in ne pooblaščen uradnica. V postopku na drugi stopnji lahko odloča pooblaščena oseba s pravno izobrazbo in izpitom iz Zakona o splošnem upravnem postopku – mag. Tina Sršen je magistrica mednarodnih odnosov, nima strokovnih znanj in referenc s področja varstva voda in ni delala izpita iz splošnega upravnega postopka. Prav tako ni bila pooblaščena za odločanje v upravnem postopku in ni bila navedena med osebami, ki so na Ministrstvu za okolje in energijo pristojni za vodenje in odločanje v upravnih postopkih. Upamo, da bo sodišče odločalo zakonito.

