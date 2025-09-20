Koliko je vredna čista pitna voda?

Piše: Martina Košica

Župan Ljubljane Zoran Janković je dobil dovoljenje za dokončanje kanala CO – zadnjih 128 m. Že zdavnaj bi morali preprečiti to sporno gradnjo, ki ogroža kvalitetno pitno vodo za Ljubljano.

Kadarkoli bi se lahko zgodila nepopravljiva katastrofa z onesnaženjem. Med drugim tudi zaradi potresnega terena vodnega zajetja, čez katerega naj bi potekala kanalizacija. Vendar župan ne posluša ne stroke, ne zelenih Alpe Adria Green in drugih okoljevarstvenikov in ne na zadnje prebivalcev našega največjega mesta In najlepšega na svetu, kot pravi on. Kje so kolesarji, ki so se zbirali za prazen nič? Sedaj jih pa ni nikjer, ko bi bilo zares upravičeno in potrebno. Jankovič in njegova klika ne upoštevajo tega svarila. Nihče nima pravice uničiti pitno vodo, ki je nepogrešljiva. To je neodgovorno in zavržno, do meščanov. Politično so zlorabljali celo UE Ljubljana za izdajo gradbenega dovoljenja. Ministrstvo za naravne vire in prostor je dolžno to zavrniti. Če bi bil minister Jože Novak pošten in korekten bi tudi za ceno ministrskega položaja to gradnjo ustavil. Sporen projekt podpira večina Golobove vlade, saj se ve, roka roko umije. To je politična in finančna korupcija sedanje škodljive leve vlade in župana Lj. Celo župane sosednih občin je vpletel v ta sporni projekt. Vedno obstaja alternativa. Voda ni ne leva ne desna, pravica do čiste pitne vode pa je zapisana v ustavi, ki jo potrebujemo – sedanji in prihodnji rodovi. Kje je tu odgovornost ? Denarja se ne da spremeniti v vodo. Odgovorni preprečite, da bi Janković sprožil to ekološko bombo, dokler je še čas. Posledice bi bile lahko katastrofalne. Po toči zvoniti je prepozno. Absurdno je da bi zaradi župana in njegovih političnih privržencev trpelo več kot 300 tisoč ljudi. Kje je tu zdrava pamet? Politiki so izvoljeni zato, da delujejo v skupno dobro državljanov, ne pa za svoje ozke in politične interese. V nasprotnem primeru naj odstopijo, da ne bodo še naprej delali škodo vsem nam.