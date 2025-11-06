Izjava Komisije Pravičnost in mir ob prihajajočem referendumu o evtanaziji: “Pomagajmo živeti!”

Piše: komisija Pravičnost in mir

Komisija za pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci (KPM) ob prihajajočem referendumu 23. novembra 2025 vabi vse državljane, da glasujejo proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Zakaj menimo, da je zakon slab in nevaren, tako za posameznika kot za družbo:

1. Življenje je dar, ne odločitev

Vsako človeško življenje ima neprecenljivo vrednost, ne glede na starost, zdravje ali položaj. Nihče ni gospodar življenja – ne svojega, ne tujega. Življenje je Božji dar, ki ga je treba varovati od spočetja do naravne smrti. Zakon, ki dovoljuje pomoč pri samomoru, ruši to načelo in spodkopava kulturo življenja, na kateri temelji naša civilizacija.

2. Sočutje pomeni pomoč pri življenju, ne pri smrti

Razumemo trpljenje, bolečino in osamljenost, s katerimi se mnogi soočajo. Toda odgovor nanje ni smrt, ampak bližina, skrb in upanje. Resnično sočutje pomeni stati ob strani trpečemu, ne pa mu pomagati umreti. Naša družba potrebuje več paliativne oskrbe, psihološke in duhovne podpore, ne pa zakona, ki smrt predstavlja kot rešitev iz stiske.

3. Kjer je trpljenje, je priložnost za ljubezen

Zdravstvena in socialna stroka povesta, da so primeri neznosnih bolečin v zadnjem obdobju življenja ob dobri paliativni oskrbi zelo redki in predvsem posledica pomanjkljive in necelovite skrbi za bolnika.

Poudarjamo, da je življenje dragoceno tudi v trpljenju, saj to odpira prostor za bližino, sočutje in ljubezen.

4. Vloga zdravnika je zdraviti, ne ubijati

Zdravniški poklic temelji na spoštovanju življenja, poslanstvo medicine je skrb za življenje in lajšanje trpljenja. Zakon, ki opredeljuje pomoč pri samomoru kot zdravstveno storitev, pa zdravnika postavlja v vlogo izvajalca smrti.

5. Smrt lahko postane tudi dolžnost

Izkušnje iz tujine kažejo, da se tam, kjer je pomoč pri samomoru dovoljena, meje postopoma širijo – od neozdravljivo bolnih k invalidnim, duševno bolnim in celo utrujenim od življenja. Tak zakon povečuje tveganje za zlorabe in pritisk na najranljivejše, ki se lahko počutijo kot breme. Ko smrt postane možnost, lahko postane tudi dolžnost. To ni svoboda, ampak izguba upanja.

KPM zato vabi vse, da se 23. novembra odgovorno udeležimo referenduma in glasujemo proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Za življenje, za sočutje, za človeka.