Glavni odbor Fides dal vodstvu sindikata mandat za vložitev zahteve za ustavno presojo novele Zakona o zdravstveni dejavnosti

Piše: Fides

Glavni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Fides, je na današnji seji soglasno dal mandat vodstvu sindikata za vložitev zahteve za ustavno presojo novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). Zahteva za ustavno presojo bo vložena na podlagi zakonske pristojnosti sindikata, ki jo ima kot reprezentativni sindikat v primeru, ko so z zakonom ogrožene pravice zdravnikov. Zaradi kritičnega stanja in pričakovanih posledic začetka izvajanja določb bo predlagana tudi absolutno prednostna obravnava.

Vlada je pripravila zakon, ki ga lahko na papirju razglasi za zdravstveno reformo, medtem ko je vse njegove slabe posledice prenesla v prihodnost. V Zakonu o zdravstveni dejavnosti je opredeljeno 12-mesečno prehodno obdobje, kar pomeni, da bodo pacienti negativne posledice ukrepov občutili šele prihodnje leto – ko bo oblast morda že v rokah nove vlade. V sindikatu Fides takšen pristop ocenjujejo kot politično neodgovoren manever, ki bo škodo povzročil sistemu in ljudem, odgovornost zanjo pa prelaga na druge.

V sindikatu opozarjajo, da zakon, ki je bil sprejet mimo opozoril zdravniške in pravne stroke ter brez ustreznega dialoga, prinaša neustrezne sistemske rešitve, ki so bile sprejete brez predhodne analize. Predvideni mehanizmi za merjenje obremenitev zdravnikov so po oceni sindikata nejasni, nepreverjeni in uvedeni brez kakršnekoli metodologije ali vnaprejšnje presoje skladnosti z ustavnimi pravicami zaposlenih v zdravstvu. Takšen način zakonodajnega urejanja neposredno vpliva na delovna razmerja, povzroča dodatno pravno negotovost v že nestabilnem sistemu in prispeva k nadaljnjemu razslojevanju pogojev dela med izvajalci in odpira vrata političnemu poseganju v strokovne standarde, kar ocenjujejo kot nevaren precedens.

Posledice takšnega pristopa se že kažejo v praksi – nekateri javni zdravstveni zavodi zaradi odhodov zdravnikov opozarjajo na nezmožnost zagotavljanja neprekinjene zdravstvene oskrbe, prihaja tudi do zapiranja ambulant. V sindikatu opozarjajo, da bo začetek izvajanja zakona stanje še poslabšal in v številnih okoljih lahko pripeljal do ohromitve sistema.

V sindikatu Fides so ob sprejemu ZZDej izrazili tudi pričakovanje, da bo svojo vlogo varuha ustavnosti opravil tudi Državni svet in na zakon podal veto. V presoji na Ustavnem sodišču pa je še vedno tudi zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti spremenjenih določb Zakona o zdravniški službi, s katerimi je bila omejena pravica zdravnikov do stavke.