Dobrodelna akcija Karitas Za srce Afrike 2026

Piše: Slovenska karitas

Slovenska karitas letos obeležuje 21 let dobrodelne akcije ZA SRCE AFRIKE . Akcija, ki poteka od 15. avgusta do 15. septembra, že dve desetletji povezuje Slovence v solidarnosti z najrevnejšimi otroki in družinami v Afriki.

Zbrana sredstva so namenjena humanitarnim in razvojnim projektom s področja oskrbe s hrano in vodo, zdravstva in šolstva ter omogočanja dela najrevnejšim. Na terenu se izvajajo v sodelovanju s slovenskimi misijonarji, sestrami domačinkami in sodelavci lokalnih Karitas. Dosedanja pomoč preko akcije Za srce Afrike z zgrajenimi šolami, zdravstvenimi centri, porodnišnicami in vodnjaki prinaša boljše osnovne pogoje za preživetje in upanje za prihodnost v lokalnih skupnostih na območjih v Afriki, kjer živi okoli 300.000 prebivalcev. Med njimi je več kot polovica otrok. Slovenska karitas se zahvaljuje vsem srčnim darovalcem in prosi za pomoč tudi letos, saj se revščina v Afriki povečuje zaradi podnebnih sprememb, konfliktov, visokih cen hrane in pomanjkanja mednarodne pomoči, kar povzroča, da vedno več ljudi trpi zaradi lakote.

Slovenska karitas pomoč Za srce Afrike dopolnjuje tudi z dobrodelno akcijo Z delom do dostojnega življenja , preko katere z rednimi mesečnimi darovi 872 srčnih darovalcev iz Slovenije že 17. leto omogoča redno delo in plačilo staršem iz okoli 370 revnih družin v Afriki in s tem dostojno preživetje njihovih družin. Omogoča tudi plačilo za delo 33 pedagoškim in 15 zdravstvenim delavcem na misijonih v Afriki. Revnim družinam v Afriki za trajnostno preživetje pomaga tudi z nakupom koz v akciji Kupim kozo , katere je do sedaj prejelo več kot 8.800 družin. Glede na potrebe revnih malih kmetovalcev v Afriki pa je lani začela tudi z akcijo Kupim motiko in semena , da bi izboljšali prehransko varnost najrevnejših.

Z akcijo Za srce Afrike je Slovenska karitas v letu 2025 zbrala 208.255,68 evrov, za vse tri večje dobrodelne akcije za pomoč v Afriki pa dobrih 432.900 evrov, ki so jih prispevali darovalci posamezniki in podjetja. Skupaj je zbrana in razdeljena pomoč Afriki v 21 letih dosegla 5,3 mio EUR. Dodatno pa je od leta 2008 Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pripevalo 3,8 mio EUR za projekte razvojne in humanitarne pomoči Karitas v Afriki, vključno s projekti nujne pomoči v Afriki sklopu strateškega partnerstva.

Slovenska karitas je v dveh desetletjih preko akcije ZA SRCE AFRIKE omogočila gradnjo in obnovo 15 šol, 3 vrtcev, 3 internatov, 6 zdravstvenih centrov, 7 porodnišnic, centra za fizioterapijo in 72 vodnjakov. Posebej dragocena je tudi redna pomoč s hrano podhranjenim otrokom in šolarjem z dnevnim obrokom, da lahko preživijo in se izobražujejo. Posamezne projekte je sofinanciralo tudi Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS in Misijonsko središče. Ta pomoč dnevno blaži stiske revnih in omogoča trajnostni razvoj več kot 300.000 prebivalcem predvsem na podeželju v Ruandi, Burundiju, Centralnoafriški republiki, Ugandi, Keniji, Senegalu, Bocvani, Zambiji, Malaviju in na Madagaskarju. S to pomočjo otroci v Afriki dobivajo izobrazbo in priložnost za poklic. Zdravstveni centri, porodnišnice in vodnjaki pa prinašajo boljše zdravje in čisto vodo bližje domu. Pri vseh gradnjah so številni starši dobili tudi priložnost za delo, kar jim je omogočilo preživetje družin in dostojanstvo, hkrati pa s ponosom varujejo zgrajene objekte in so hvaležni za vso pomoč iz Slovenije.

Darovalci svoj dar Za srce Afrike lahko nakažejo na :

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ,

TRR: SI56 02140-0015556761,

Sklic: SI 00 2127,

Namen: Za srce Afrike.

Koda namena: CHAR,

BIC banke: LJBASI2X.

Možnost darov tudi s SMS sporočilom AFRIKA5 ali AFRIKA10 na 1919 s prispevkom 5 oz. 10 EUR. HVALA!

Na novinarski konferenci, 26. avgusta 2026, ob začetku akcij Karitas za pomoč Afriki, so sodelovali: sestra Vesna Hiti, misijonarka v Burundiju, 35 let v Afriki, Janez Mesec, misijonar na Madagaskarju 25 let, Jernej Videtič, veleposlanik in generalni direktor Direktorat za gospodarsko diplomacijo in razvojno-humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS, Peter Tomažič, generalni tajnik in Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenski karitas.

V uvodu je Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas povedal: »Letošnja akcija Za srce Afrike je že enaindvajseta po vrsti, spremljata pa jo akcija Z delom do dostojnega življenja, ki poteka sedemnajsto leto, in akcija Kupim kozo, ki jo pripravljamo sedmič. V Afriki je naš fokus vedno usmerjen v zagotavljanje hrane, vode, šolstva in zdravstva. V središču vseh teh projektov so mladi, saj so oni upanje in prihodnost Afrike. Slovenci so izjemno naklonjeni pomoči Afriki. V teh letih je Slovenska karitas zbrala in namenila že 5,3 milijona evrov sredstev darovalcev, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pa je prispevalo še dodatnih 3,8 milijona evrov. Naš skupni cilj je pomagati ljudem na odročnih, ruralnih območjih. Ljudje v Afriki si želijo napredka in želijo delati. Mi se z našimi projekti trudimo, da bi si lahko sami oblikovali svojo prihodnost, se razvijali in ostali v svojem domačem okolju.«

Veleposlanik Jernej Videtič, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS, je izpostavil pomen medsebojne solidarnosti in strateškega partnerstva: “Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve imamo s Slovensko karitas sklenjeno strateško partnerstvo za humanitarni odziv za obdobje 2024–2028, kar nam omogoča hiter odziv na nujne krize po svetu. Ker Slovenija nima svojih diplomatsko-konzularnih predstavništev povsod v teh državah, je to lokalno partnerstvo za nas izjemnega pomena, saj neposredna prisotnost Karitas na terenu zapolnjuje to vrzel. Naša zunanja politika v tem smislu sledi načelu solidarnosti, ki ohranja zavest, da živimo v soodvisnem svetu. Obisk partnerskih skupnosti v Afriki je pokazal, da je Slovenija tam postala sinonim dobrote in prijateljstva. Naša sredstva v primerjavi z drugimi donatoricami resda niso velika, a so zaradi prizadevnosti Slovenske karitas izjemno učinkovito usmerjena v reševanje večplastne revščine majhnih ljudi in gradnjo infrastrukture za trajnostni učinek.«

Sestra Vesna Hiti, misijonarka v Burundiju, je opisala težke razmere v šolstvu in pomen novih projektov v kraju Muhvazi: »Že 20 let sodelujem s Slovensko karitas in iz srca sem hvaležna za vse, kar smo v teh letih lahko uresničili na področju šolstva in zdravstva. Danes pa se posebej zahvaljujem za vso podporo pri gradnji šole in vrtca v kraju Muhvazi v Burundiju. To je zelo zakoten kraj z ogromno otroki, šolski pogoji pa so izjemno težki, saj se v razredih stiska tudi po 100 in več učencev. Vrtec tukaj otrokom omogoča, da niso prepuščeni sami sebi na cesti, ko starši delajo na poljih, ampak se vzgajajo, naučijo osnovne higiene in pripravijo na šolo. Šola je bila najprej načrtovana le kot vrtec, a smo jo s pomočjo Slovenske karitas in darovalcev iz Slovenije raztegnili še v celotno devetletno osnovno šolo. Tako bomo okoli 500 otrokom tega revnega kraja omogočili kakovostno izobrazbo v razredih z znosnejšim številom učencev.«

Janez Mesec, misijonar na Madagaskarju, je poudaril pomen dostojanstva skozi delo ter se zahvalil za hitro pomoč ob naravni katastrofi: »Na Madagaskarju delujem že 25 let, s Slovensko karitas pa sodelujem zadnjih deset let. Izjemno mi je blizu projekt Z delom do dostojnega življenja, saj človeku vrača dostojanstvo – namesto da bi le čakal v vrsti na razdelitev pomoči, dobi priložnost, da sam aktivno dela za preživetje svoje družine. Na našem misijonu imamo v delo vključenih 19 družin. Prav tako smo neizmerno hvaležni za podporo naši misijonski šoli, ki jo obiskuje že 800 učencev, s plačilom dela štirih učiteljic. Ko pa sta naš kraj Manambondro lani jeseni prizadela dva uničujoča požara, v katerih je pogorelo več kot 600 hiš, sta nam Karitas in Misijonsko središče takoj priskočila na pomoč z rižem. Ljudje, ki so ostali brez vsega, so ganjeni dejali: ‘Spimo zunaj na tleh in komarji nam pijejo kri, ampak ker ste nam dali riž, to lažje prenašamo.’ S pomočjo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je preko Slovenska karitas prispevalo 90.000 evrov, zdaj pospešeno gradimo zidane in lesene hiše, da tem družinam vrnemo streho nad glavo.«

Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenski karitas, pa je na podlagi svojih izkušenj na terenu poudarila izjemen vpliv konkretne pomoči na življenja posameznikov: »Na lastne oči sem ob letošnjem obisku na terenu videla, kako neverjetno veliko domačinom pomenijo stvari, ki se nam zdijo povsem samoumevne. Družinam na podeželju smo na primer zagotovili preproste sončne celice z lučjo, ki ob ekvatorju, kjer se noč začne že ob šesti uri zvečer, popolnoma spremenijo vsakdan. Ena izmed mam mi je z neizmernim žarom na obrazu dejala: ‘Še zdaj ne morem verjeti – samo dotaknem se stene, pa že imamo luč’. Na drugi strani smo pripeljali vodo do zelo oddaljene šole, kjer ima zdaj 2.000 otrok dostop do čiste vode, s čimer so izginile bolezni, otroci pa se lahko učijo in ne izgubljajo ur z nošenjem vode. Posebej močno se me je dotaknila zgodba iz Ugande, kjer deluje naša misijonarka sestra Urša Marinčič. Spoznali smo očeta, ki je ostal sam z dvema otrokoma, zaradi hude infekcije postal invalid in hodi z berglami. Ker ne more opravljati težkih fizičnih del na polju, je pred nekaj leti preko naše akcije prejel kozo. Ob mojem obisku je imel zaradi tega daru dva kozlička in prav prodaja kozličkov je tista edina stvar, ki temu invalidnemu očetu omogoča, da samostojno in dostojno preživlja svoja dva otroka. Včasih se sploh ne zavedamo, kako globoka je revščina – na lastne oči sem videla, koliko ženskam in družinam pomeni že navadno milo, ki si ga same ne morejo privoščiti, saj zanj preprosto nimajo denarja. Naš cilj je ljudem vrniti človeško dostojanstvo, pa naj bo to z milom, z možnostjo dela, z varnim internatom za 200 deklet v Birambu, ki jih ščiti pred nasiljem na dolgih poteh iz šole, ali pa s kozo, ki invalidnemu očetu omogoči preživetje otrok. Naša pomoč ne prinaša le prepotrebne infrastrukture, ampak tem ljudem daje upanje in odpira pot v samostojno in dostojno prihodnost. In ljudje v Afriki so zelo hvaležni Sloveniji za vso pomoč.«

Podrobnosti o lanski akciji ZA SRCE AFRIKE (2025), preko katere je bila realizirana sledeča pomoč:

V Burundiju v Muhwaziju smo skupaj z misijonarko sestro Vesno Hiti podprli gradnjo novega vrtca s 3 učilnicami in osnovne šole z 9 učilnicami, jedilnico, sanitarijami in cisternami za vodo, kjer bo kakovostno izobrazbo pridobivalo okoli 500 revnih otrok. »Vaša dobrota v akciji Za srce Afrike že desetletja rešuje življenja – s šolami, vodnjaki, hrano, zdravstveno oskrbo, centri za otroke s posebnimi potrebami in drugo pomočjo. Letos se še posebej iskreno zahvaljujem za podporo gradnji vrtca in šole v kraju Muhwazi v Burundiju. Gradnja se nadaljuje in živimo v neizmernem upanju, da bomo z vašo pomočjo dosegli zastavljeni cilj. Otrokom tega revnega kraja želimo dati nekaj najboljšega: dobro izobrazbo. Bog povrni za vsak vaš dar!« s. Vesna Hiti

smo skupaj z misijonarko sestro Vesno Hiti podprli gradnjo novega vrtca s 3 učilnicami in osnovne šole z 9 učilnicami, jedilnico, sanitarijami in cisternami za vodo, kjer bo kakovostno izobrazbo pridobivalo okoli 500 revnih otrok. »Vaša dobrota v akciji Za srce Afrike že desetletja rešuje življenja – s šolami, vodnjaki, hrano, zdravstveno oskrbo, centri za otroke s posebnimi potrebami in drugo pomočjo. Letos se še posebej iskreno zahvaljujem za podporo gradnji vrtca in šole v kraju Muhwazi v Burundiju. Gradnja se nadaljuje in živimo v neizmernem upanju, da bomo z vašo pomočjo dosegli zastavljeni cilj. Otrokom tega revnega kraja želimo dati nekaj najboljšega: dobro izobrazbo. Bog povrni za vsak vaš dar!« s. Vesna Hiti V Burundiju v Gitegi smo s sestro Bogdano Kavčič zgradili 5 vodnjakov za 633 družin, skromen dom za 13 najrevnejših družin ter podprli plačilo zdravljenja in šolanja otrok.

smo s sestro Bogdano Kavčič zgradili 5 vodnjakov za 633 družin, skromen dom za 13 najrevnejših družin ter podprli plačilo zdravljenja in šolanja otrok. V Centralnoafriški republiki v Safi smo zagotovili hrano za 19 kritično podhranjenih otrok med večmesečno bolnišnično oskrbo ter njihove matere poučili o pripravi uravnoteženih obrokov.

smo zagotovili hrano za 19 kritično podhranjenih otrok med večmesečno bolnišnično oskrbo ter njihove matere poučili o pripravi uravnoteženih obrokov. V Ruandi v Mukungu smo s sestro Anko Burger in župnijo podprli dokončanje gradnje internata za 200 revnih deklet.

smo s sestro Anko Burger in župnijo podprli dokončanje gradnje internata za 200 revnih deklet. V Ruandi v Karongiju smo ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS s Karitas Ruanda podprli usposabljanje za 1.595 družin o kmetijstvu, obrti in mizarstvu. Prejeli so črpalke za namakanje, sadike dreves, semena, koze in zgradili terase proti eroziji.

smo ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS s Karitas Ruanda podprli usposabljanje za 1.595 družin o kmetijstvu, obrti in mizarstvu. Prejeli so črpalke za namakanje, sadike dreves, semena, koze in zgradili terase proti eroziji. V Keniji v Lodwarju smo z lokalno Karitas podprli gradnjo 2 učilnic za 80 predšolskih otrok.

smo z lokalno Karitas podprli gradnjo 2 učilnic za 80 predšolskih otrok. V Senegalu v Sandiariju smo s sestro Zorico Blagotinšek zagotovili šolsko malico za 132 otrok in 2 cisterni za vodo za misijon.

smo s sestro Zorico Blagotinšek zagotovili šolsko malico za 132 otrok in 2 cisterni za vodo za misijon. Na Madagaskarju v Ampitafi smo z Janezom Krmeljem podprli nakup 4 cistern za vodo, gradnjo sanitarij za zdravstveni center in nakupe riža za 350 šolarjev, v Mananbondru pa z Janezom Mescem zgradili 2 sobi internata za 24 šolarjev.

smo z Janezom Krmeljem podprli nakup 4 cistern za vodo, gradnjo sanitarij za zdravstveni center in nakupe riža za 350 šolarjev, pa z Janezom Mescem zgradili 2 sobi internata za 24 šolarjev. Na Madagaskarju v Betafi smo s sestro Marjeto Zanjkovič podprli nakupe hrane za šolsko malico za 160 otrok, v Tsaratanani pa gradnjo ograje za srednjo šolo za zaščito deklet pred nasiljem.

Z letošnjo podporo Za srce Afrike želimo uresničiti naslednjo pomoč:

V Centralnoafriški republiki v Safi in v Burundiju v Kiguhu bomo zagotovili hrano in oskrbo za okoli 100 kritično podhranjenih otrok.

bomo zagotovili hrano in oskrbo za okoli 100 kritično podhranjenih otrok. V Burundiju v Muhvaziju bomo s sestro Vesno Hiti dokončali gradnjo vrtca in osnovne šole za okoli 500 revnih otrok , v Nyangungu pa zgradili 4 učilnice za 240 učencev.

bomo s sestro Vesno Hiti dokončali gradnjo vrtca in osnovne šole za okoli 500 revnih otrok pa zgradili 4 učilnice za 240 učencev. V Ruandi v Birambu bomo zgradili internat za 200 dijakinj, v Rusumu pa vrtino za pitno vodo za oskrbo 300 družin ter opremili center za poklicno usposabljanje deklet. Njegovo delovanje bomo podprli tudi v Rushooku v Ugandi .

bomo zgradili internat za 200 dijakinj, pa vrtino za pitno vodo za oskrbo 300 družin ter opremili center za poklicno usposabljanje deklet. Njegovo delovanje bomo podprli tudi . V Ruandi v Kibungu bo Karitas ob podpori Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS usposabljala 3.500 družin za boljše kmetovanje in varčevanje ter zagotovila semena, sadna drevesa, koze in tri vrtine z namakalnim sistemom za 4.000 družin.

bo Karitas ob podpori Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS usposabljala 3.500 družin za boljše kmetovanje in varčevanje ter zagotovila semena, sadna drevesa, koze in tri vrtine z namakalnim sistemom za 4.000 družin. V Keniji v Kakumi bomo podprli gradnjo osnovne šole za 400 otrok ob podpori MZEZ, v Logorumu pa 2 učilnici za 80 otrok.

bomo podprli gradnjo osnovne šole za 400 otrok ob podpori MZEZ, pa 2 učilnici za 80 otrok. V Etiopiji v Bahir Daru bomo podprli prehrano in psihosocialno pomoč za 60 otrok z ulice ob podpori MZEZ, v Arsi Negele pa vrtino za vodo za oskrbo šole in 50 družin.

bomo podprli prehrano in psihosocialno pomoč za 60 otrok z ulice ob podpori MZEZ, pa vrtino za vodo za oskrbo šole in 50 družin. V Senegalu in na Madagaskarju bomo z misijonarji zagotovili redne šolske obroke za 640 učencev ter obnovili dispanzer v Mananbondru v sodelovanju z Janezom Mescem.

Iz srca hvala vsem, ki boste s svojimi darovi tudi letos prinesli upanje revnim v osrčju Afrike.

Slovenska karitas v sklopu akcije Za srce Afrike nadaljuje tudi z 17. akcijo Z delom do dostojnega življenja preko katere že 872 darovalcev iz Slovenije (botri) z mesečnim darom podpira plačilo za delo staršev iz okoli 370 revnih družin v Afriki (Ruandi, Burundiju, Centralni Afriki, Ugandi, Eritreji in na Madagaskarju), 18 družin v Albaniji in lani 44 na Šrilanki. Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih 35 EUR, v mestu 50 EUR, v Albaniji 70 EUR in na Šrilanki 35 EUR na mesec, da dostojno preživi, ima dovolj hrane, dostop do zdravil in šolskih potrebščin za otroke in skromno bivališče. Z dobrim evrom na dan, tako lahko posamezniku na drugem kontinentu omogočimo redno delo in njegovi družini spremenimo življenje. Ena od vključenih v Marceline iz Burundija, vdova s petimi otroki. Preden je dobila delo na misijonu v Gitegi, so živeli v veliki revščini. »Danes lahko plačam najemnino, otroci hodijo v šolo in imamo dovolj hrane. Hvala dobrotnikom in sestram, ker ste mi vrnili upanje in dostojanstvo.« Tudi letos se bo na ta način podprlo nove revne družine v Afriki, Albaniji in na Šrilanki. Preko akcije Slovenska karitas podpira tudi plačilo za delo 15 zdravstvenih in 33 pedagoških delavcev na misijonih v Afriki ter 1 učiteljico na misijonu v Braziliji v sodelovanju s sestro Metko Kastelic. Slovenska karitas vabi nove mesečne darovalce, kar lahko storijo preko trajnika ali položnic. Več na karitas.si/akcije/z-delom-do-dostojnega-zivljenja/.