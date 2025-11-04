Dežman: Za pokop posmrtnih ostankov s komunističnih morišč je primerno mesto samo v Ljubljani

Piše: dr. Jože Dežman

Izjava Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč ob postopku noveliranja Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev

Komisija zavrača spreminjanje Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev samo zaradi političnega preigravanja.

Prav tako je Komisija že leta 2016 ob iskanju pogrebnega mesta za posmrtne ostanke 1410 umorjenih iz rova sv. Barbare temeljito preverila možnost pokopa v spominskem parku Bukovžlak-Teharje in ugotovila, da tam pogreb ni možen iz številnih razlogov. Park je zgrajen samo na pol, pred kakršnimkoli nadaljnjim posegom je potreba ekološka sanacija območja. Čeprav naj bi bila osnovna sanacija zaključena že pred nekaj leti, še vedno poteka in ni videti, kdaj in kako bodo dela zaključena. To pa ne bo pred tem, dokler ne bo konec proizvodnje titanovega dioksida v Celju. Do takrat bo odlagališče živo in bo točka okoljskega in siceršnjega možnega tveganja.

Zato v tem času ni možno ne zaključiti spominskega parka niti ga nadgrajevati.

Poleg tega pa opozarjamo, da je Komisija v skladu s svojimi pristojnostmi po Zakonu o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev večkrat sprejela sklep, in ga tudi dodatno utemeljila, da je za pogrebno mesto za nepokopane mrtve primerna le Ljubljana kot slovenska prestolnica.

Predsednik Komisije:

Dr. Jože Dežman