Danes shod za pitno vodo! Pridite v čim večjem številu

Piše: Aleš Primc

DANES, v ponedeljek, 20.10., ob 14.30 vabljeni na jubilejni, 25. Shod za zaščito čiste pitne vode pred Lj. Magistratom!

V programu sodelujejo: Aleš Hojs, podpredsednik SDS; Anja Bah Žibert, predsednica parlamentarne preiskovalne komisije o kanalu C0, Jožica Svete in Nada Žgur (kulturni program) in Aleš Primc.

Navadni ljudje smo zadnji steber obrambe čiste pitne vode! S shodi, vztrajnostjo in argumentiranostjo že skoraj tri leta uspešno preprečujemo Jankovićevo zastrupitev pitne vode, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi. Hvala vam za to! Moramo vztrajati še naprej! Zoranu Jankoviću moramo preprečiti, da bi vsak dan preko največjih zbirališč pitne vode spustil 3.000.000 litrov nevarnih kanalizacijskih odplak po ceveh, ki v skladu s standardom lahko puščajo! Nujno je, da še naprej množično ne dovolimo zastrupitve pitne vode. Lepo vabljeni na jubilejni, že 25. shod, danes pred Lj. Magistratom. Pridite. Povabite naprej!

Na Ministrstvo za naravne vire in prostor so bile pred dobrim tednom oddane še zadnje pritožbe proti že osmemu nevarnemu in nezakonitemu gradbenemu dovoljenju, ki je bilo izdano brez presoje vplivov na okolje in brez okoljevarstvenega soglasja. Za vsak malo večji objekt je potrebno pridobiti presojo vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje. Zakon o varstvo okolja določa, da je za vsak objekt, ki bi lahko imel vpliv na okolje, potrebno narediti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Mestni občini Ljubljana pa je Upravna enota Ljubljana za 12 km kanalizacijskega kanala, od katerega 2 km poteka neposredno na najbolj potresno ogroženem območju v Sloveniji nad zbirališči pitne vode, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi, izdala kar 8 nezakonitih in nevarnih gradbenih dovoljenj brez presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja. Preko teh cevi, ki v skladu s standardom lahko puščajo, bi se vsak dan pretakalo več kot 3.000.000 litrov nevarnih kanalizacijskih odplak! Nezakonit Sklep Agencije za okolje iz leta 2016, da nista potrebna presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje, še ni pravnomočen, saj je vložen upravni spor na upravnem sodišču. Upamo, da bo sodišče čimprej odločilo v skladu z dosedanjo prakso.

Lepo vabljeni na jubilejni, 25. Shod za zaščito čiste pitne vode pred Lj. Magistratom! Danes, ponedeljek, 20.10., ob 14.30! Dobrodošli!