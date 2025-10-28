Vabljeni na Klic dobrote 2026!

Piše: Slovenska karitas

Slovenska karitas skupaj z RTV Slovenija pripravlja že 35. dobrodelni koncert KLIC DOBROTE, ki bo v sredo, 26. novembra 2025, ob 20. uri v neposrednem prenosu na TV SLO 1, Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče.

Na večeru dobrote in upanja bodo nastopili številni znani glasbeniki Alenka Godec, Alfi Nipič, Erosi, Jan Plestenjak, Monika Avsenik, Luka Sešek in Tine Lustek, Matej Šoklič, Nika Zorjan, Nina Strnad, Masayah, Nuša Derenda, Raubarji in zbor OŠ Alojzija Šuštarja. Prireditev bosta vodila Bernarda Žarn in Jure Sešek.

S koncertom zbiramo sredstva za pomoč najrevnejšim družinam po vsej Sloveniji. www.karitas.si/akcije/klic-dobrote/

V letu 2024 se je med koncertom za družine v stiski zbralo 195.000 EUR. Z zbranimi sredstvi na koncertu, v spremljajočih akcijah Klica dobrote ter v drugih lokalnih akcijah materialno pomoč vsako leto prejme preko 22.000 družin po vsej Sloveniji.