Vabljeni k pomoči zakoncema pri nakupu opeke

Piše: Slovenska karitas

Zakonca iz okolice Celja živita v starejši, delno obnovljeni hiši. Zunanja nosilna stena je nestabilna, zato jo je treba podreti in na novo pozidati.

Zakonca sama ne zmoreta kriti stroškov za nakup opeke.

Oba sta trenutno brez zaposlitve in imata velike zdravstvene omejitve. Gospod je invalid III. kategorije; zaradi bakterijske okužbe na srcu so mu morali zamenjati srce. Žena ima vgrajen srčni spodbujevalnik in čaka na presaditev srca. Zakonca živita skromno, zaradi bolezni in zdravstvenih težav pa sta trenutno v veliki stiski.