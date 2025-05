Rešitev za vroče dni: Panasonic klima z vrhunsko tehnologijo nanoe™ X

Poletje se nezadržno bliža, vi in vaš dom pa še nista pripravljena na vroče dni. Če želite še letos poskrbeti za prijetno bivalno okolje, je zdaj pravi trenutek za razmislek in pravočasno izbiro ustrezne klimatske naprave.

Potreba po prisilnem hlajenju prostorov s klimatskimi napravami je odvisna od več dejavnikov, kot so način ogrevanja, energetska učinkovitost stavbe, njene arhitekturne značilnosti ter možnost naravnega ohlajanja, predvsem ponoči.

Stenske split klimatske naprave – najbolj priljubljena izbira

Pri novogradnjah, se način hlajenja za celotno stavbo opredeli vnaprej v načrtu strojnih inštalacij. Pri obstoječih objektih pa se odločitev običajno sprejme po posvetu s strokovnjakom – monterjem strojnih inštalacij, ki napravo tudi vgradi.

Najpogosteje se vgrajujejo stenske split klimatske naprave, ki so sestavljene iz zunanje in notranje enote. Poleg hlajenja sodobne klimatske naprave omogočajo tudi ogrevanje in razvlaževanje zraka. Na trgu pa obstaja tudi klima, ki namenja posebno pozornost tudi čistemu zraku v prostoru, saj s svojo posebno tehnologijo omogoča in ohranja zrak čistejši.

Panasonic Etherea – klima za brezkompromisno udobje

Takšna je klimatska naprava Etherea proizvajalca Panasonic, ki sodi v premium razred. Med slovenskimi kupci je to najbolj priljubljena Panasonicova klimatska naprava. Stilsko dovršena klima je dobavljiva v treh barvah in šestih različnih močeh od 2,0 kilovata do 7,1 kilovata.

Tehnologija nanoe™ X: 24/7 zaščita in čist zrak

Pametna Etherea je opremljena s tehnologijo nanoe™ X, ki prostoru ponuja zaščito 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Tehnologija nanoe™ X s prednostmi hidroksilnih radikalov v prostoru čisti zrak, zavira širjenje virusov in onesneževal, nevtralizira neprijetne vonjave ter vlaži kožo. Posledično zrak v zaprtem prostoru ostane kakovosten in čistejši skozi ves dan, bivanje pa je udobno in prijetno.

Tiho delovanje in vrhunska energetska učinkovitost

Etherea se lahko pohvali z vrhunsko izdelavo, številnimi funkcijami in detajli, ki napravo uvrščajo med najboljše na trgu. Tako pri hlajenju, kot pri ogrevanju sodi v A+++ energijski razred, deluje izjemno tiho, le 19dB(A), s čimer zagotavlja najvišjo raven udobja. Etherea je prav tako opremljena z inverterskim kompresorjem ter s hladilnim plinom R32, kar pripomore k manjšem vplivu na okolje.

Na voljo so trije sistemi klimatskih naprav: Single, Free Multi Split in Power Heat Multi.

Single sistem oziroma klasični split sistem povezuje eno notranjo in eno zunanjo enoto – idealno za posamezne prostore.

sistem oziroma klasični split sistem povezuje eno notranjo in eno zunanjo enoto – idealno za posamezne prostore. Free Multi Split sistem omogoča povezavo ene zunanje enote z do petimi različnimi notranjimi, kar je primerno za več prostorov.

sistem omogoča povezavo ene zunanje enote z do petimi različnimi notranjimi, kar je primerno za več prostorov. Power Heat Multi je letošnja novost, ki povezuje eno zunanjo enoto z do tremi enotami Etherea in je posebej zasnovana za zanesljivo ogrevanje prostorov tudi v ekstremnih zimskih razmerah.

Eleganten videz za vsak interior

Inverterska klima naprava Etherea Panasonic je bila oblikovana, da se zlije v vsak, še tako stilsko dovršen dom. Na voljo je v grafitno sivi, srebrni in mat snežno beli barvi, kar omogoča večjo izbiro pri umeščanju naprave v prostor. Stenska klima visoke kakovosti ima eleganten dizajn in je široka le 870 milimetrov (klima moči 5,0 kW in 7,1 Kw pa 1040 mm). Naprava je bila skrbno načrtovana za čim enostavnejšo vgradnjo in vzdrževanje. Prav tako je k vsaki enoti dodan še eleganten infrardeči daljinski upravljalnik, ki je enostaven za uporabo in zaradi estetskega oblikovanja ponuja udoben oprijem.

Pametno upravljanje in glasovni nadzor

Etherea preko vgrajenega Wi-Fi omrežja omogoča pametno upravljanje naprave in glasovni ukaz. Enota je združljiva s Panasonicovo aplikacijo Comfort Cloud, ki je zasnovana za enostavno upravljanje vseh funkcij sistema preko pametne naprave (mobilni telefon, tablica ipd.). Klimatsko napravo Etherea lahko preko aplikacije Comfort Cloud prav tako povežemo z drugimi vodilnimi glasovnimi asistenti na tržišču in tako še bolj optimiziramo standard klimatiziranja, brez da bi mignili s prstom.

Več informacij o klimi Etherea Panasonic in drugih klimatskih napravah za dom in podjetje pridobite na spletni strani Veto Group (www.veto.si). Če želite, vam strokovno svetujejo in predlagajo najboljšo opcijo hlajenja vaših prostorov. Na voljo so vam na e-naslovu [email protected] in telefonski številki: 031 234 896.

Naročnik oglasne vsebine je Veto d.o.o.