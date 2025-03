(PREJELI SMO) Karitas: Prošnja za pomoč v aprilu

Piše: Slovenska karitas

Družina, ki se je zaradi zdravstvenih razlogov znašla v stiski, prosi za pomoč.

Gospod je težji astmatik, ki trpi za klinično depresijo in anksioznostjo ter s kroničnimi bolečinami hrbtenice in nevropatskimi bolečinami v nogah, njegova partnerka je težji srčni bolnik s srčnim popuščanjem in se tudi sooča s kronično anemijo, boleznijo ledvic, depresijo in anksioznostjo. Zaradi vseh zdravstvenih težav sta oba težje zaposljiva. Situacija se jima je poslabšala, saj sta oba zapadla v stanje globoke depresije, zaradi katere nista vložila vloge za podaljšanje denarno-socialne pomoči, ki je njun edini vir dohodka. Ostala sta brez denarja, brez zdravstvenega zavarovanja ter neplačanimi stroški in položnicami. Prosita za pomoč pri plačilu položnic. HVALA!

Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas: Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen: Zaupanje.

Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo UPANJE5 ali UPANJE10 na telefonsko št. 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov.

Prispevajo lahko uporabniki Telekom Slovenije, A1, T-2, Telemach.

Najlepša hvala za vaš prispevek.