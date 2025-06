FUDŠ – fakulteta, kjer povezujemo znanje, ljudi in vrednote za boljši jutri

V času hitrih družbenih sprememb in naraščajoče potrebe po razumevanju kompleksnih socialnih pojavov, postaja kakovostno in vrednotno zasnovano izobraževanje ključno.

Prav na tem temelju gradi in deluje Fakulteta za uporabne družbene študije, ki s sodobnimi programi odgovarja na izzive prihodnosti – od psihosocialne pomoči do medkulturnega povezovanja in upravljanja družbenih sistemov.

FUDŠ je fakulteta, ki izobražuje za poklice prihodnosti – za tiste profile, ki jih sodobna družba nujno potrebuje: strokovnjake s področja psihosocialne pomoči, medkulturne komunikacije, medijskih veščin in drugih družbenih ved. Študijski programi so zasnovani interdisciplinarno, s poudarkom na povezovanju teorije in prakse ter razumevanju vpliva digitalizacije, globalizacije in kulturne raznolikosti na družbene odnose. Diplomanti pridobijo uporabna znanja za delo na področjih, kjer je človek – kot posameznik in kot del skupnosti – v središču.

Na FUDŠ se izvajajo naslednji študijski programi:

🔹 Dodiplomski (1. stopnja)

Psihosocialna pomoč



Mediji in novinarstvo

Socialni menedžment

🔹 Magistrski (2. stopnja)

Psihosocialno svetovanje (1. smer: Psihosocialno svetovanje, 2. smer: Psihosocialno svetovanje v športu)

Medkulturni menedžment

Strateško komuniciranje

🔹 Doktorski (3. stopnja)

Sociologija in Psihosocialne študije (1. smer: Sociologija)

Menedžment in Strateško komuniciranje (1. smer: Menedžment, 2. smer: Strateško komuniciranje)

Pomembna prednost FUDŠ je tudi njena dostopnost. Kar štiri študijske programe fakulteta ponuja brezplačno, kar omogoča enakovredno vključevanje tudi tistim, ki se zaradi finančnih ovir sicer ne bi mogli odločiti za študij. Fakulteta s tem uresničuje svoje poslanstvo – graditi družbo znanja, ki temelji na vključenosti, razumevanju in osebni rasti.

Posebno pozornost namenjajo zaposlenim, staršem in drugim t. i. netradicionalnim študentom, ki iščejo prilagodljiv, a kakovosten študij. Z inovativnim paketom Study+ omogoča FUDŠ fleksibilno obliko študija z večjo časovno svobodo, možnostjo hibridnega študija in strokovno podporo pri načrtovanju študijskih obveznosti. Takšen pristop omogoča učinkovito usklajevanje študija z delovnimi in zasebnimi obveznostmi.

FUDŠ deluje v Novi Gorici, v Ljubljani ter z modernimi oblikami študija IKT. Tako so programi dostopni po vsej Sloveniji in tudi v tujini. Vsi dodiplomski, magistrski in doktorski študiji so akreditirani in konkurenčni v mednarodnem prostoru. Fakulteta se redno vključuje v domače in mednarodne raziskovalne projekte s področja družboslovja, kar študentom omogoča stik z aktualnimi globalnimi vprašanji in razvojem raziskovalnih kompetenc.

Akademski utrip FUDŠ zaznamujejo osebni pristop, podpora študentom in zavezanost temeljnim vrednotam: človekovemu dostojanstvu, svobodi izražanja, odgovornosti in samostojnemu razmišljanju. V času, ko se akademski prostor pogosto znajde pod pritiskom ideoloških interpretacij, FUDŠ ostaja zavezan odprtemu dialogu in spoštovanju raznolikosti.

FUDŠ ni le izobraževalna ustanova, ampak skupnost, ki povezuje ljudi z različnimi ozadji in s skupno vizijo – soustvarjati bolj vključujočo, povezano in razumevajočo družbo.

Vabljeni, da FUDŠ spoznate pobliže na spletnem informativnem dnevu, ki bo potekal v torek, 10. junija 2025:

ob 17. uri za programe 1. in 2. stopnje

za programe ob 18. uri za program 3. stopnje

Več informacij na www.fuds.si