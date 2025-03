Visoki stroški varovanja migrantov

Piše: Moja Dolenjska

Ne samo prehrana za nezakonite migrante, o čemer smo poročali pred dnevi (Nov razpis), zelo visoki so tudi ostali stroški v povezavi z migranti. Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov je v teh dneh objavil pogodbo za varovanje objektov, ljudi in premoženja v izpostavi azilnega doma in nastanitvenem centru v Logatcu.

Iz Erarja pa so razvidni stroški urada, ti skupno presegajo 171 milijonov evrov, v času vlade Roberta Goloba pa enormno naraščajo.

Varovanje: 5 mesecev skoraj pol milijona evrov zgolj za Logatec

Iz dokumentacije, dostopne na Portalu javnih naročil, je razvidno, da so sklenili 5-mesečno pogodbo v skupnem znesku 475.086,30 evra (z davkom na dodano vrednost). To je 95.017 evrov mesečno.

Objavljena je tudi pogodba, gre za ocenjeno vrednost, stroški bodo obračunani glede na dejanske. Varovanje ni financirano s sredstvi iz Evropske unije, kar pomeni, da to plačujemo neposredno davkoplačevalci.

Trajanje pogodbe je od 4. februarja do 3. julija 2025. Pogodba je sklenjena s podjetjem Aktiva varovanje iz Maribora, ki je tudi edino oddalo ponudbo.

Glede na pogodbo mora podjetje zagotoviti:

– Varnostnika in

– varnostnika – receptorja oz. več teh.

Nadalje pogodba zajema tehnično varovanje, to je storitve Varnostno nadzornega centra (VNC), kjer gre za prenos alarmnih sporočil in dvosmernih komunikacijskih sredstev. Zagotoviti morajo še posredovanje v posameznih intervencijah.

Pri intervencijah je določeno, da mora podjetje zagotoviti fizični prihod intervencijske ekipe najkasneje 15 minut po sprejemu klica ali signala.

Podjetje mora zagotavljati, da bo ves čas delalo vsaj 60 odstotkov varnostnikov, to je 12, ki imajo 6 mesecev ali več delovnih izkušenj s področja varovanja.

Varovanje v izpostavi azilnega doma in nastanitvenem centru v Blekovi vasi v Logatcu tako ni poceni. Z davkom dobrih 95 tisoč evrov mesečno.

Občina Logatec redno objavlja tedenska poročila o številu nastanjenih oseb, na dan 5. marec 2025 je bilo v izpostavi azilnega doma v Logatcu 31 vlagateljev namere za azil in 65 prosilcev za azil. To je skupno 96 nezakonitih migrantov. Državljanov Ukrajine je bilo 14. (vir)

Podjetje Aktiva varovanje je doslej od Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov skupno prejelo že 7,985 milijona evrov.

Celotni stroški delovanja Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov doslej znašajo 171.662.880 evrov, kažejo podatke Erarja. Stroški so se enormno povečali v času vlade Roberta Goloba.

Vira: Uradni list RS – Portal javnih naročil in Erar