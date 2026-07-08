(VIDEO) Na ulicah Ljubljane potekal domoljubni shod, mladi zahtevajo remigracijo

Piše: Nova24TV.si

Na obletnico podpisa Brionske deklaracije so mladi v središču Ljubljane zahtevali remigracijo.

Včeraj je v Ljubljani potekal domoljubni shod za remigracijo. Kot so zapisali v svoji izjavi, so pobudniki shoda zbrali 7. julij zaradi njegovega simboličnega pomena, saj je bila na ta dan pred 35 leti podpisala Brionska deklaracija, ki je po koncu desetdnevne vojne tlakovala pot Slovenija v neodvisnost. Kot opozarjajo pobudniki, potrebujemo zaradi migracijskih pritiskov, s katerimi se soočata Slovenija in Evropa, deklaracijo o remigraciji, ki bi zagotovila nadaljevanje etnokulturne kontinuitete slovenskega in drugih evropskih narodov.

Večinoma mladi domoljubi in identitarci so se zbrali ob 18.00 uri pri spomeniku Rudolfa Maistra nasproti železniške in avtobusne postaje v Ljubljani. Razvili so transparent z napisom remigracija in se s slovenskimi zastavami in z zastavami, na katerih je upodobljen karantanski panter, sprehodili od spomenika po središču Ljubljane ob vzklikih “remigracija”, “Slovenijo Slovencem”, “Mi, Slovenci” in “Send them back!” (Pošljimo jih nazaj). Zadnji slogan je nedavno odmeval tudi v Evropskem parlamentu, ko je bila sprejeta strožja zakonodaja za vračanje migrantov, ki jim je bila zavrnjena prošnja za azil.

Ob prihodu na Prešernov trg se je zvrstilo ob omenjenih vzklikih tudi nekaj govorov, med govorci pa sta bila tudi spletni vplivnik in podjetnik Tadej Plohl ter Janez Marinko iz društva Nova smer. Slednji je izpostavil, da se problem zaradi katerega so se zbrali tiče ne le Slovenije, temveč celotne Evrope. “Zagovorniki migracij pravijo, da moramo mi sprejemati migrante z odprtimi rokami, ker prihajajo z vojnih območij, a z vojnih območji ponavadi pridejo ženske in otroci, ne delovno sposobni moški”, je povedal in pristavil: “Ironija je, da so delovno sposobni, a ne delajo. Živijo na naš račun.” Opozoril je tudi na to, da je rodnost tujcev višja od rodnosti domačinov in da slovenskemu in evropskemu avtohtonemu prebivalstvu grozi, da postane manjšina v lastnih domovinah. Zatem so se udeleženci odpravili tudi pred ljubljansko mestno hišo in pred parlament, kjer so glasno a mirno izrazili tudi svoje nezadovoljstvo s promigrantsko, levičarsko politiko župana Zorana Jankovića in poslanca Luke Mesca.

Novice o shodu so odmevale tudi v tujini, kjer se prav tako vse več mladih pridružuje identitarnim in konservativnim gibanjem ter organizirano zahtevajo remigracijo nekompatibilnih migrantov iz Evrope. Tako je tudi eden vidnejših predstavnikov Generacije identitete Martin Sellner iz Avstrije ob posnetkih shoda zapisal na omrežju X.: “Nič ne združuje Evrope tako kot remigracija. Pozdravljam slovenske domoljube!”

Shod je sicer v celoti potekal mirno, udeležilo pa se ga je približno 150 mladih. Sami pobudniki so nam povedali, da je šlo za samoiniciativo mladih domoljubov, za shodom pa ne stoji nobena specifična organizacija ali politična stranka. Spodaj pa si lahko v celoti preberete njihove razloge za ukrepanje, kot tudi njihove zahteve.