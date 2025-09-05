V Trstu aretirali terorista, v Italijo je prišel preko Slovenije – pred nekaj dnevi pa prijeli tudi slovenskega tihotapca migrantov

Piše: C. R.
Policija v Trstu je danes aretirala 25-letnega Pakistanca zaradi sumov terorizma in simpatiziranja z ekstremističnimi skupinami, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Osumljenec se je sam razglasil za pripadnika Islamske države, prek spleta delil ekstremistične vsebine in skušal kupiti orožje.
Osumljenec je prek spleta iskal in delil vsebine, povezane z džihadizmom. Ob tem se je sam razglasil za pripadnika teroristične skupine Islamska država (ISIS), prek spleta skušal kupiti orožje in iskal načine, kako doma sestaviti eksplozivno napravo, navaja Ansa.
Propagandni videoposnetki, ki jih je objavljal in delil, pa naj bi med drugim prikazovali tudi umore, posnete v živo.
Obtožen je resnega suma načrtovanja terorističnih dejanj in usposabljanja za teroristične dejavnosti, vključno z mednarodnim terorizmom, ter napeljevanja k storitvi kaznivega dejanja. Bremenijo ga tudi obtožbe o odkritem podpiranju terorizma na spletu.
Italijanska policija je na spletni strani navedla še, da je mladi pakistanski državljan leta 2023 nezakonito vstopil v Italijo po t. i. balkanski poti, pri čemer je navedel lažne osebne podatke in trdil, da je mladoleten, da bi nato zaprosil za mednarodno zaščito. Od takrat je bil nastanjen v objektu za sprejem migrantov v Trstu. Dodali so, da je bil na spletu zelo aktiven, sicer pa nezainteresiran za vključevanje v družbo.
Italijanski orožniki pa so v četrtek v sodelovanju s slovensko policijo pri Miljah aretirali iskanega 41-letnega slovenskega državljana, je danes sporočila slovenska policija. Po poročanju Primorskega dnevnika gre za Roberta Carvelyja, zoper katerega je koprsko sodišče razpisalo več tiralic zaradi različnih kaznivih dejanj.
“Prijetje iskane osebe je rezultat dalj časa trajajočega in tesnega mednarodnega sodelovanja slovenske policije z italijanskimi orožniki ter pravočasne, hitre in učinkovite izmenjave informacij,” je danes še sporočila policija.
Aretacija “verjetno najbolj znanega kroničnega prestopnika v slovenski Istri, 41-letnega Roberta Carvelyja iz Poletičev pri Sv. Antonu, se očitno ni zgodila po naključju, ampak je sledila nekajtedenski načrtovani akciji”, pa na svoji spletni strani navaja Primorski dnevnik.
Tržaški orožniki so po navedbah časnika pri zaselku Korošci (Santa Barbara) med Hrvatini in Miljami blokirali avto, v katerem sta bila moški in ženska. Moškega so hitro identificirali kot tarčo, 30-letnico pa so po prijetju izpustili, čeprav se je izkazalo, da je tudi ona osumljena podobnih kaznivih dejanj.
Carvelyja je slovenska policija iskala več kot leto dni, potem ko je sodišče v Kopru razpisalo evropske priporne naloge zaradi velike tatvine in ponarejanja listin.
V njegovem avtu in stanovanju so po poročanju tržaških medijev našli elektronski motilec signala, GPS napravo in številne plastične ponaredke registrskih tablic.
Carvely je sicer stari znanec policije in sodišč na obeh straneh slovensko-italijanske meje. Nazadnje je po navedbah Primorskega dnevnika prestajal daljšo zaporno kazen v Italiji, potem ko so ga pred osmimi leti prijeli v kraju Caorle blizu Benetk.
Med letoma 2004 in 2017 je bil obsojen že 13-krat, zagovarjal se je zaradi prevažanja ilegalcev čez mejo, številnih tatvin, požiga, izsiljevanja, prikrivanja in nevarne vožnje oz. nevarnega bega pred policisti. Časnik Dnevnik je aprila poročal tudi, da naj bi bil vpleten v mednarodno mrežo trgovcev na Zahodu ukradenih luksuznih avtomobilov, ki so jih zatem čez Italijo in Slovenijo prevažali v države nekdanje Jugoslavije.