V Slovenijo je ta konec tedna spet nezakonito vstopilo veliko tujcev iz tretjih držav

Piše: C. R.

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Jereslavec, Rakovec, Slovenska vas, Loče, Jesenice, Kapele, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 52 državljanov Egipta, 47 državljanov Bangladeša, 43 državljanov Afganistana, 40 državljanov Pakistana, 39 državljanov Turčije, 17 državljanov Sirije, 12 državljanov Nepala, 8 državljanov Irana in Maroka, 6 državljanov Palestine, 4 državljane Indije in Kube, in po enega državljana Konga, Alžirije in Šrilanke.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.

Prijeli tihotapca in tujce, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo

5. 9. malo po 12 uri so policisti v Stari vasi na Bizeljskem ustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila čeških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 48-letni državljan Ukrajine prevaža šest tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost in mu zasegli vozilo. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Vseh šest državljanov Turčije je izrazilo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

6.9. okoli 15:30 se je na mejni prehod Obrežje pripeljal voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Med izvajanjem mejne kontrole so policisti ugotovili, da je 54-letni državljan Hrvaške v vozlu prevažal 4 tujce. Vozniku so odvzeli prostost in mu zasegli vozilo. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Trije državljani Turčije in državljan Afganistana so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Gruzijec prevažal Kitajce brez urejenih dokumentov

V petek okoli 17.30 je bil na avtocesti pri Postojni ustavljen osebni avtomobil, ki ga je vozil 34-letni drž. Gruzije. Pri kontroli je bilo ugotovljeno, da v vozilu prevaža 5 drž. Kitajske, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljani Kitajske so v postopku podali vlogo za mednarodno zaščito in so bili odpeljani v azilni dom. Vozniku je bilo odrejeno pridržanje in s kazensko ovadbo je bil priveden na OS Koper, kjer mu je bil odrejen pripor.