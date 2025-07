V kombiju prevažal kar 25 Egipčanov

Piše: C. R.

Med opravljanjem nalog v naselju Obrežje so policisti PPIU PU Novo mesto včeraj okoli 11. ure ustavili voznika kombija Mercedes viano hrvaških registrskih oznak.

Med postopkom so ugotovili, da 58-letni državljan Gruzije v vozilu prevaža 25 državljanov Egipta, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Sprovajalcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Policijski postopki z državljani Egipta še niso zaključeni.

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Jereslavec, Rakovec, Slovenska vas, Loče, Velika Dolina, Kapele, Brežice, Čatež ob Savi, Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 28 državljanov Bangladeša, 22 državljanov Maroka, 17 državljanov Pakistana, deset državljanov Palestine, devet državljanov Egipta, šest državljanov Indije, pet državljanov Turčije, štiri državljane Afganistana, štiri državljane Nepala, tri državljane Gane, tri državljane Kitajske, po dva državljana Somalije, Burundija, Alžirije in Sirije in po enega državljana Konga, Irana, Iraka in Libije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.