PU Novo mesto: Policisti izsledili in prijeli kar 97 ilegalnih migrantov

KronikaMigracije
Fotografija je simbolična. (foto: Demokracija)

Piše: C. R.

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Jereslavec, Dobova, Obrežje, Kapele, Loče) izsledili in prijeli 37 državljanov Bangladeša, 16 državljanov Palestine, 9 državljanov Sirije, 9 državljanov Egipta, 8 državljanov Pakistana, 5 državljanov Afganistana, 4 državljane Maroka, 3 državljane Irana, 2 državljana Šrilanke in Tunizije in po enega državljana Turčije in Rusije. Na območju PP Metlika (Rakovec) pa so prijeli 8 državljanov Turčije.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo

