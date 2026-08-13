(VIDEO) Šarec razkril, kako je Golobič poklical v režijo in “so se fantje zmenili”

Piše: A. S.

“Golobič je pač malce zavrtel telefon, poklical v režijo in se z mediji zmenil in uskladil glede Drnovškovih nastopov. Skratka, fantje so se malo zmenili, kako bo”, je povedal evropski poslanec Marjan Šarec.

Evropski poslanec iz Gibanja Svoboda Marjan Šarec na televizijski oddaji odkrito spregovoril o usklajevanju medijev in levoliberalne politike. Šarec je kot gost v pogovorni oddaji Brez maske, ki jo vodi Ljerka Bizilj na televiziji TV3, govoril tudi o tem kako bi se pokojni Janez Drnovšek danes obnesel v politiki. Po mnenju Šarca očitno precej slabo, saj nekdanji premier in bivši obrambni minister, ki se je priključil Golobovi Svobodi meni, da Drnovšek ne bi preživel niti pol leta v trenutni politični krajini. Pravzaprav je Šarec mnenja, da je bil uspeh Drnovška v veliki meri zasluga njegovega glavnega zaupnika in enega osrednjih obrazov slovenske tranzicijske levice Gregorja Golobiča.

Pri tem je Šarec, očitno po nesreči, razkril in potrdil tesno sprego osrednjih medijev in leve politike, ki je v Sloveniji očitno stalnica že praktično od začetka njene neodvisnosti. Šarec je namreč odkrito povedal, da je v času svoje politične kariere kot voditelj stranke LDS Drnovšek užival podporo medijev, kot sta RTV Slovenija, Pop tv, Delo in Dnevnik. Ob tem je pristavil, da je Golobič pač malce zavrtel telefon, poklical v režijo in se z mediji zmenil in uskladil glede Drnovškovih nastopov. Skratka, “fantje so se malo zmenili, kako bo”, pravi Šarec.

Morda iz ljubosumja ali iz kakšnih drugih vzgibov, je Šarec za konec pristavil, da njega ne bo nihče prepričeval, češ da je bila Liberalna demokracija Slovenije edina sposobna stranka s sposobnimi ljudmi, saj da so takoj, ko je Drnovšek za seboj zaprl vrata, razpadli.

Ne glede na to, da je govoril o pokojniku in stranki, ki je ni več, Šarčeve besede odzvanjajo tudi v današnjih dvoranah politične moči in njene simbioze z mediji. Pravzaprav je priznal, da je praksa leve politike in osrednjih medijev prikrito sodelovanje, kjer se za zavesami in onkraj oči javnosti dogovarjajo o domnevno spontanih in pristnih televizijskih nastopih. Takšna praksa deluje tudi danes, čeprav se nekateri akterji spreminjajo, Šarec pa se je najverjetneje s svojo izjavo vsaj malce zagovoril in ustrelil v koleno, kar pa pri levičarjih ni nič nenavadnega.