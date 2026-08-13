Predsednica “ne bom tiho” je zdaj tiho: ali prikriva morebitno kršenje zakonodaje? Tole pravijo priče …

Piše: Nova24tv.si

Glede na objavljene informacije in odzive Urada predsednice republike je razbrati, da Nataša Pirc Musar že “kuje” novo predvolilno kampanjo. Prikrivanja in obračanja resnice niso nova.

Že v prvi kampanji za predsednico republike leta 2022 sta z možem Alešem Musarjem prikrivala in omiljevala podatke o svojem premoženju. Čeprav sta prostovoljno objavila premoženjski kartici, so mediji razkrili povezave z davčnimi oazami (Jersey, Liechtenstein), bistveno višje premoženje prek nemškega podjetja Aulon, kot je bilo sprva razkrito, in resna vprašanja o davčni optimizaciji. Nataša Pirc Musar je zatrjevala, da z možem plačujeta vse davke v Sloveniji, a kritiki so to označevali za zavajajoče poenostavljanje.

Sedaj se zdi, da se podoben vzorec ponavlja pri prometni nesreči. Po uradnih podatkih policije je 31. julija 2026 okoli 16.57 v predoru Kastelec na primorski avtocesti prišlo do trčenja dveh vozil iz kolone spremstva predsednice. Voznik Mercedes-Benza V300 ni upošteval varnostne razdalje in je trčil v predhodno vozilo Audi. Predsednica je utrpela zlom ključnice, ena od sopotnic pa hujše poškodbe. Primer je prevzelo Specializirano državno tožilstvo. Javnost je bila o nesreči obveščena šele naslednji dan.

Sledila so nadaljnja prikrivanja

Urad je sprva govoril le o “sopotnici, ki ni javna oseba”, šele pozneje pa so potrdili, da sta bili v vozilu dve zasebni prijateljici. To odpira vprašanja o skladnosti prevoza zasebnih oseb v varovanih službenih vozilih. Še posebej zanimiva je ocena materialne škode. Policija in mediji enotno navajajo približno 37.000 evrov. Čeprav gre za trčenje dveh višje cenovnih vozil (Mercedes-Benz V300 in Audi) v predoru, takšna ocena deluje kot minimiziranje dejanske škode, saj so stroški popravil pri podobnih naletih luksuznih vozil običajno znatno višji.

Priče na kraju dogodka opisujejo drugačno sliko. Stefan Brouwer je na Facebooku zapisal, da je bilo v trčenje vpletenih osem vozil, med njimi tri policijska in črn Volkswagen Golf. To se ne ujema z uradno različico o zgolj dveh vozilih spremstva.

Po neuradnih informacijah naj bi šlo že za drugi podoben nalet v dobrem mesecu dni. O morebitni predhodni nesreči v koloni spremstva javnost ni bila obveščena, nihče pa tudi ni preverjal, ali so pristojni organi o njej molčali. Če je to res, gre za dodaten znak, da se morebitne napake pri vožnji in varovanju sistematično prikrivajo. Dodatna vprašanja vzbujajo kadrovske odločitve pri varovanju. Pojavljajo se očitki, da se vozniki in varnostniki, ki naredijo napake, ne odstranijo, ampak v nekaterih primerih celo napredujejo – če so politično všečni.

Po neuradnih navedbah naj bi bil eden od varnostnikov iz ekipe, ki je varovala tožilko Matejo Gončin in je bila zaradi napak razpuščena, kasneje napredoval. Medtem ko so ostali člani ekipe ostali brez dela, naj bi ta varnostnik, ki je po pričevanju CVZ naredil večjo napako, dobil boljše delovno mesto pri predsednici. To vzbuja sum, da se pri izbiri osebja za predsednično varovanje ne upoštevajo zgolj strokovna merila, temveč tudi lojalnost in politična všečnost.

Ob tem se pojavlja tudi vprašanje ustrezne uporabe varnostnih pasov. Čeprav uradni viri trdijo, da je bila predsednica med vožnjo ustrezno pripeta, sta tako ona kot sopotnica utrpeli poškodbe, kar odpira dvome o tem, ali so bili vsi potniki v vozilu pravilno zavarovani oziroma ali so varnostni sistemi v službenih vozilih delovali, kot bi morali. Zakaj predsednica, ki je nekoč govorila, da “ne bo tiho”, zdaj molči o podrobnostih, ki zadevajo morebitno zlorabo službenih vozil, varnostnih protokolov, odgovornosti voznika, realno višino škode, prikrivanje finančnih podatkov iz kampanje, kadrovske prakse pri varovanju, ustrezno uporabo varnostnih pasov in morebitno predhodno nesrečo, o kateri se je molčalo?