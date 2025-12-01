Prijeli tihotapca in tujce, obenem tudi nova pošiljka ilegalcev

Piše: C. R.

Policisti so 29. novembra med opravljanjem nalog na območju Jesenic na Dolenjskem kontrolirali voznika osebnega avtomobila Škoda Fabia s slovaškimi registrskimi oznakami. Ugotovili so, da 38-letni državljan Slovaške v vozilu prevaža dva državljana Turčije, ki sta nedovoljeno vstopila v Slovenijo.

Državljanu Slovaške so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljana Turčije sta izrazila namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Na območju Policijske postaje Brežice, ki zajema Obrežje, Rigonce, Dobovo, Rakovec, Kapele, Jereslavec, Loče, Slovensko vas, Novo vas pri Mokricah, Jesenice, Mihalovec, Podgračeno in Župelevec, so policisti prijeli 39 državljanov Afganistana, 29 državljanov Egipta, 27 državljanov Palestine, 17 državljanov Pakistana, 10 državljanov Sirije, 9 državljanov Bangladeša, 8 državljanov Kitajske, 8 državljanov Turčije, 7 državljanov Nepala, 7 državljanov Gane, 6 državljanov Maroka, 3 državljane Iraka, 3 državljane Rusije, 2 državljana Šrilanke, 2 državljana Sierra Leone, 2 državljana Indije, 2 državljana Jordanije, državljana Jemna in državljana Libanona.

Na območju Policijske postaje Črnomelj, natančneje v naselju Zilje, so prijeli še enega državljana Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.