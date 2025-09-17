Policisti včeraj prijeli več kot 70 ilegalcev

Piše: C. R.

Policisti so na območju Policijske postaje Brežice (Rakovec, Rigonce, Dobova, Obrežje, Kapele, Loče) izsledili in prijeli skupno 69 oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo.

Med njimi je bilo 27 državljanov Bangladeša, 18 državljanov Pakistana, po pet državljanov Egipta in Indije, po štiri državljani Nepala in Afganistana, po dva državljana Turčije in Sierre Leone ter po en državljan Kitajske, Sirije in Šrilanke.

Na območju Policijske postaje Črnomelj (Hrast pri Vinici) pa so policisti prijeli devet tujcev; šest državljanov Egipta, dva državljana Sirije in enega državljana Tunizije.

Policijski postopki s prijetimi tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.