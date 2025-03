Po propadu Putina v Siriji k nam dramatično manj migrantov iz te države

Piše: Spletni časopis

Že drugi mesec zapored v državo prihaja dramatično manj migrantov iz Sirije.

V prvih dveh mesecih lani jih je nezakonito v našo državo iz Hrvaške vdrlo 2722, letos le še 106. Močno se je znižalo tudi celotno število migrantov, ki so mimo pravil prišli k nam. Lani jih je bilo v prvih dveh mesecih 6.355, letos 2386. Ob Sircih, kjer je upad res dramatičen, je manj tudi Maročanov in Afganistancev. Povečalo se je število prišlekov iz Indije, Bangladeša in Kitajske. To kaže poročilo policije za prva dva meseca leta 2025, ki vsebuje takšno primerjavo o dogajanju v prvih dveh mesecih lani in letos na meji s Hrvaško, o koder k nam prihaja večina migrantov:

Ti podatki kažejo, da je imel daleč največji vpliv na upad migrantov, padec režima Bašarja Al Asad, ki ga je zadnje desetletje na oblasti vzdrževala ruska vojska, pa tudi pomoč Irana, ki je preko Sirije oskrbovala svojo vojaško milico Hezbolah v Libanonu. Pred letom so bili migranti iz Sirije po številu vseh na prvem mestu z veliko prednostjo. Trenutno so na sedmem mestu. Za Indijo.

V času vlade Roberta Goloba so številke januarja in februarja doslej najnižje, a še vedno krepko višje kot v času vlade Janeza Janše, ko so migrante pomagali ustavljati tudi vojaki. Deloma je na znižanje vplivalo tudi, ker je vlada spremenila svojo politiko, ko so v začetku mandata migrante vabili naj pridejo s podiranjem ograj na meji in razglašanjem odprte meje. Pozneje pa ponovno uvedli nekaj nadzora na meji, ker so ga Avstrijci in Italijani proti nam zaradi množic, ki so k njim začele prihajati iz Slovenije. Večletne mesečne primerjave so takšne:

Diktator Bašar Al Asad je decembra s svojo družino zbežal v Moskvo, za beg poskrbel osebno Vladimir Putin s svojo tajno službo, ki mu je tudi dodelil azil.

Tudi po Begu Asada smo v Siriji še priča izbruhom nasilja in spopadov, ki so posledica slabega vladanja v zadnjih desetletjih in nakopičenih konfliktov. Veliko skrbi je predvsem, da ne bi bile žrtev vrenja manjšine različnih religij. Ob katolikih je v Siriji tudi veliko različnih islamskih ločin.

Za zdaj ni tako dramatičnega nasilja, da bi to sprožilo migriranje milijonov.