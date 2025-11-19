(NEZAKONITE MIGRACIJE) Tokrat največ Egipčanov

Piše: C. R.

Policisti so na območju Policijske postaje Brežice (Rigonce, Dobova, Kapele, Slovenska vas, Koritno, Obrežje) izsledili in prijeli več deset tujcev.

Med njimi je bilo 24 državljanov Egipta, 13 državljanov Sirije, 11 državljanov Afganistana, devet državljanov Pakistana, osem državljanov Nepala, osem državljanov Bangladeša, pet državljanov Indije, štiri državljane Turčije, tri državljane Rusije, tri državljane Maroka, dva državljana Alžirije, dva državljana Gambije ter po enega državljana Sierra Leone, Gane in Šrilanke.

Na območju Policijske postaje Črnomelj (Miliči, Žuniči, Balkovci) so prijeli 16 državljanov Sudana in državljana Afganistana, medtem ko so na območju Policijske postaje Krško (Zaloke) izsledili dva državljana Maroka.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.