Migranta, ki je skušal v Novi Gorici posiliti dečka, prijeli v Franciji

Piše: Moja Dolenjska

35-letnega alžirskega prosilca za azil v Sloveniji, ki je skušal v Novi Gorici posiliti dečka, a je po prijetju slovenskim organom pobegnil s skokom skozi okno sodišča, so prijeli v Franciji. Francoski policisti so ga pridržali 23. oktobra, ko je v državo prišel iz Italije. Trenutno je v izročitvenem priporu v Franciji.

Kot poročajo Primorske novice, so na novogoriškem okrožnem sodišču potrdili, da so 35-letnega Alžirca, ki je imel v Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito, francoski policisti pridržali 23. oktobra ob prehodu italijansko-francoske meje pri kraju Montgenèvre.

Direktor novogoriškega okrožnega sodišča je pojasnil, da se osumljenec trenutno nahaja v izročitvenem priporu, po zaključku izročitvenega postopka pa ga bodo predali slovenskim varnostnim organom. Sodišče v takih primerih pristojnim pravosodnim organom, v tem primeru francoskim, pošlje dokumentacijo, potrebno za odločitev o izročitvi.

35-letni Alžirec je osumljen posilstva dečka, ki ga je zvabil v zapuščeno stavbo sredi Nove Gorice. Kaznivo dejanje sta mu na kraju preprečila dva policista, s kazensko ovadbo pa so ga 7. oktobra privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

V postopku predaje je Alžirec odprl okno in skočil z drugega nadstropja in pobegnil. Sodišče je po pobegu za ubežnikom izdalo mednarodno tiralico ter evropski nalog za prijetje in predajo.