Mejo nezakonito prestopilo 165 tujcev iz 16 držav, največ iz Egipta in Afganistana

Piše: M. D.

Policisti novomeške policijske uprave so v ponedeljek in torek, v 48 urah, obravnavali 165 tujcev, iz domnevno 16 držav, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prijeli so še tihotapca ljudi.

Od tega so v Žuničih (občina Črnomelj) včeraj obravnavali 3 Maročane, v Drašičih in Božakovem pa kar 42 ilegalcev. Skupno 45.

Ostalih 120 so obravnavali na območju Brežic (Rigonce, Dobova, Obrežje, Kapele Rakovec, Velika Dolina, Kapele, Čatež ob Savi)

Skupno so se obravnavani izrekli za državljane:

48 Egipta (od tega se je 1 izrekel za Palestino)

31 Afganistana

21 Sirije

21 Turčije

20 Bangladeša

po 4 Nepala, Pakistana in Maroka

3 Irana

po 2 Iraka, Indije

po 1 Bangladeša, Indije, Sirije, Maroka, Azerbajdžaba

Prijeli tihotapca

Na Čatežu ob Savi so ustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila moldavskih registrskih oznak 40-letni državljan Moldavije prevaža 5 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost in mu zasegli vozilo. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Vseh 5 državljanov Turčije je izrazilo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Z ostalimi ilegalnimi migranti postopki še potekajo, so sporočili s PU Novo mesto.