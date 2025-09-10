17.3 C
Mejo nezakonito prestopilo 165 tujcev iz 16 držav, največ iz Egipta in Afganistana

Migracije
Fotografija je simbolična. (foto: Antonio Bat)

Piše: M. D.

Policisti novomeške policijske uprave so v ponedeljek in torek, v 48 urah, obravnavali 165 tujcev, iz domnevno 16 držav, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prijeli so še tihotapca ljudi.

  • Od tega so v Žuničih (občina Črnomelj) včeraj obravnavali 3 Maročane, v Drašičih in Božakovem pa kar 42 ilegalcev. Skupno 45.
  • Ostalih 120 so obravnavali na območju Brežic (Rigonce, Dobova, Obrežje, Kapele Rakovec, Velika Dolina, Kapele, Čatež ob Savi)

Skupno so se obravnavani izrekli za državljane:

  • 48 Egipta (od tega se je 1 izrekel za Palestino)
  • 31 Afganistana
  • 21 Sirije
  • 21 Turčije
  • 20 Bangladeša
  • po 4 Nepala, Pakistana in Maroka
  • 3 Irana
  • po 2 Iraka, Indije
  • po 1 Bangladeša, Indije, Sirije, Maroka, Azerbajdžaba

Prijeli tihotapca

Na Čatežu ob Savi so ustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila moldavskih registrskih oznak 40-letni državljan Moldavije prevaža 5 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost in mu zasegli vozilo. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Vseh 5 državljanov Turčije je izrazilo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Z ostalimi ilegalnimi migranti postopki še potekajo, so sporočili s PU Novo mesto.

 

