Mejo nezakonito prestopilo 165 tujcev iz 16 držav, največ iz Egipta in Afganistana

Piše: M. D.
Policisti novomeške policijske uprave so v ponedeljek in torek, v 48 urah, obravnavali 165 tujcev, iz domnevno 16 držav, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prijeli so še tihotapca ljudi.
- Od tega so v Žuničih (občina Črnomelj) včeraj obravnavali 3 Maročane, v Drašičih in Božakovem pa kar 42 ilegalcev. Skupno 45.
- Ostalih 120 so obravnavali na območju Brežic (Rigonce, Dobova, Obrežje, Kapele Rakovec, Velika Dolina, Kapele, Čatež ob Savi)
Skupno so se obravnavani izrekli za državljane:
- 48 Egipta (od tega se je 1 izrekel za Palestino)
- 31 Afganistana
- 21 Sirije
- 21 Turčije
- 20 Bangladeša
- po 4 Nepala, Pakistana in Maroka
- 3 Irana
- po 2 Iraka, Indije
- po 1 Bangladeša, Indije, Sirije, Maroka, Azerbajdžaba
Prijeli tihotapca
Na Čatežu ob Savi so ustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila moldavskih registrskih oznak 40-letni državljan Moldavije prevaža 5 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost in mu zasegli vozilo. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Vseh 5 državljanov Turčije je izrazilo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.
Z ostalimi ilegalnimi migranti postopki še potekajo, so sporočili s PU Novo mesto.