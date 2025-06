Dr. Milan Zver: Sem proti odpiranju vrat za množične migracije preko mehanizma EU Talent Pool

Piše: C. R.

Dr. Milan Zver je skupaj z drugimi evropskimi poslanci na Evropsko komisijo naslovil pisno poslansko vprašanje v povezavi s pobudo »EU Talent Pool«. Omenjeni ukrep se sicer sliši všečen, a v resnici pomeni odprta vrata za množične migracije, kar sproža nove pomisleke, na katere doslej še ni bilo odgovorov.

Pri pobudi EU Talent Pool, ki je bila predlagana kot pobuda za privabljanje usposobljenih strokovnjakov iz tretjih držav, se pojavljajo vprašanja o njenih resničnih ciljih in posledicah za države članice. Čeprav je bila pobuda predstavljena kot prostovoljni mehanizem za reševanje pomanjkanja na evropskem trgu delovne sile, v zvezi z omenjeno pobudo še vedno obstaja vrsta negotovosti, predvsem v povezavi z učinkovitim upravljanjem migracijskih tokov in preprečevanjem obsežnih združitev družin. Prav tako se pojavlja vprašanje glede tega, na kakšen način se daje prednost oziroma upošteva interese državljanov EU.

Dr. Zver je v preteklosti že glasoval proti mehanizmu EU Talent Pool. Po njegovem mnenju gre za odvečno birokracijo s strani EU, saj države članice te stvari že zdaj lahko urejajo samostojno. Skupni EU mehanizem torej ni potreben, prinaša le dodatno nevarnost za pospeševanje nepotrebnih migracij.

Dr. Milana Zvera tako skupaj z nekaterimi evropskimi poslankami in poslanci zanima:

1. Kateri zaščitni ukrepi se bodo izvajali za zagotovitev, da države članice, ki se bodo odločile za izstop iz sistema EU Talent Pool, ne bodo neposredno ali posredno kaznovane v okviru Pakta o migracijah in azilu ali v okviru drugih instrumentov EU?

2. Ali bo EU Talent Pool dostopen tudi kvalificiranim državljanom EU, s čimer bi se spodbujala mobilnost delovne sile znotraj EU in bi se dajala prednost obstoječim kompetencam znotraj EU pred znanji iz tretjih držav?

3. Kateri posebni ukrepi bodo sprejeti za spremljanje vstopa zunanjih kandidatov in prošenj za združitev družine, da se preprečijo nenačrtovani migracijski tokovi in spoštujejo nacionalne migracijske politike? Kako bo Evropska komisija zagotovila, da bo izvajanje EU Talent Pool pregledno, kulturno občutljivo in bo vključevalo različne politične perspektive ter v obzir vzelo tudi skrbi tistih državljanov, ki podpirajo nacionalne vrednote in evropsko identiteto, vkoreninjeno v judovsko-krščanski tradiciji?