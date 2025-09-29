Čez vikend znova več kot sto nezakonitih migrantov

Piše: C. R.

Policija prijela večje število tujcev, ki so nedovoljeno prestopili mejo.

Policisti na območju Policijske postaje Brežice so izsledili in prijeli 28 državljanov Bangladeša, 27 državljanov Nepala, 26 državljanov Indije, po 22 državljanov Sirije in Turčije, 18 državljanov Pakistana, 11 državljanov Šrilanke, po 9 državljanov Afganistana, Egipta in Maroka, 8 državljanov Kitajske, 4 državljane Alžirije, 2 državljana Iraka ter po enega državljana Palestine in Konga.

Na območju Črnomlja so policisti prijeli še 4 državljane Afganistana, medtem ko so metliški policisti v Metliki in na Vahti prijeli 2 državljana Maroka.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.