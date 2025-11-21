Bolgar tihotapil Kitajce, vse več tudi ilegalcev iz Egipta

Piše: C. R.

Policisti so med opravljanjem nalog na območju Čateža ob Savi okoli 11.30 ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Ford s poljskimi registrskimi oznakami. Ugotovili so, da 46-letni državljan Bolgarije v vozilu prevaža pet državljanov Kitajske, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.

Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli vozilo. Zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku. Državljani Kitajske so izrazili namero, da bodo vložili prošnjo za mednarodno zaščito.

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Kapele, Obrežje, Jereslavec, Župelevec, Bizeljsko, Jesenice) izsledili in prijeli 33 državljanov Egipta, sedem državljanov Bangladeša, sedem državljanov Nepala, pet državljanov Indije, štiri državljane Palestine, dva državljana Afganistana, državljana Sierre Leone ter državljana Kitajske.

Na območju PP Črnomelj (Vinica) so prijeli 35 državljanov Egipta, 17 državljanov Palestine, osem državljanov Maroka, štiri državljane Sirije in dva državljana Turčije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.