Piše: Moja Dolenjska

Azilne domove bomo zaprli in prenovili – ter jih spremenili v študentske in dijaške domove. Najprej bomo poskrbeli za Slovence in Slovenijo.”

Tako se je na današnjo objavo podatkov o visokih stroških varovanja nezakonitih migrantov odzval Janez Janša, predsednik SDS.

Spomnimo. Zjutraj smo objavili prispevek Visoki stroški varovanja migrantov, da je vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov v teh dneh objavil pogodbo za varovanje objektov, ljudi in premoženja v izpostavi azilnega doma in nastanitvenem centru v Logatcu.

Iz Erarja pa so razvidni stroški urada, ti skupno presegajo 171 milijonov evrov, v času vlade Roberta Goloba pa enormno naraščajo.

Prispevek so povzeli tudi nekateri mediji.