14 migrantov odkritih v tovornjaku

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor so včeraj, 3. decembra 2025, v dopoldanskem času na strateški mejni točki Gruškovje na vstopu v državo kontrolirali tovorno vozilo srbskega registrskega območja, ki ga je vozil 48-letni državljan Srbije.

Pri kontroli so policisti z uporabo tehničnih sredstev ugotovili, da so v nakladalnem prostoru priklopnega vozila prisotne osebe.

Policisti so pregledali carinsko zalivko in pletenico. Pri tem so ugotovili, da je pletenica prerezana in ponovno zlepljena. Po odprtju priklopnega vozila so v notranjosti odkrili 14 tujcev (državljanov Afganistana, Pakistana, Jemna, Turčije, Egipta in Maroka), ki so se na tak način, brez listin potrebnih za vstop, poskušali izmakniti mejni kontroli. Tujci so med obravnavo izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito in so bili nato nastanjeni v azilni dom.

Zoper neznanega storilca, ki jim je na območju R Hrvaške pomagal vstopiti v priklopnik tovornega vozila ter tako storil kaznivo dejanje po tretjem odstavku 308. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.