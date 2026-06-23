Župan Ivan Molan z ministrom za notranje zadeve in notranje zadeve o varnosti v občini

Piše: C. R.

Župan Občine Brežice Ivan Molan se je na Mejnem prehodu Obrežje srečal z ministrom za notranje zadeve in javno upravo Francijem Matozem, državnim sekretarjem na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Francem Kanglerjem in vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije Danijelom Lorbekom na temo ilegalnih migracij in zagotavljanja varnosti v občini.

Župan je delovno srečanje predlagal zaradi ukinitve kontrole na meji ((odločitev Vlada Republike Slovenije o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko), želel je pojasnila, kako bo država v prihodnje zagotavljala varnost občanov in učinkovito varovanje meje. Minister Matoz je v pogovoru županu zatrdil, da bo varnost občanov še naprej zagotovljena. Kot je povedal minister, ilegalnih migracij na samem mejnem prehodu ni bilo, zato sedaj policija, ki je skrbela za nadzor na mejnem prehodu, sedaj pokriva točke, ki so kritične, z izravnalnimi ukrepi. Zato se bo po zagotovilu ministra varnost izboljšala, ukrep pa je tudi v skladu s Paktom o migracijah in azilu. Župan je dejal, da je z odgovori zadovoljen, saj to pomeni, da bo policija zagotovila večji nadzor ob zeleni meji in s tem poskrbela za varnost občanov. S strani policije so pojasnili, da sedaj policisti z drugačnimi pooblastili delujejo z istim namenom – skrbeti za varnost ljudi.

Občina Brežice se zaradi svoje strateške lege med srednjo Evropo in Balkanom pogosto sooča z migracijskimi tokovi, zlasti so bile množične ilegalne migracije v letih 2015 in 2016, prebivalci nekaterih obmejnih krajev, med njimi tudi Rigonc, pa se z migranti srečujejo še danes. Prav zaradi lege občine je izrednega pomena stalno sodelovanje med lokalno skupnostjo, policijo in državnimi organi pri zagotavljanju varnosti prebivalcev ter ohranjanju kakovosti življenja na obmejnem območju.