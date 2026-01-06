Zoran Janković za 70 stojal za kolesa izvajalcu namenil neverjetnih 450 tisoč evrov!!??

Piše: Celjski glasnik

Kako se mačehovsko se lahko ravna z denarjem davkoplačevalcev in občanov, dokazuje tudi veliki šef Roberta Goloba Zoran Jankovič.

Zvone Čadež je namreč razkril, kako je ljubljanski župan za 70 stojal za kolesa na kopališču Ilirija namenil neverjetnih 450 tisoč evrov. A kot poudarja Čadež, gre pri Jankoviču za utemeljitev kot dodatna dela.

KOLESARNICA ZA 10 KOLES POD STREHO IN 60 KOLES NA PROSTEM ZA 450.000,00 EUR

Iz zanesljivih virov, ki so sodelovali pri prenovi kopališča Ilirija, sem izvedel, da so kolesarnico (v resnici so to samo stojala za kolesa) kar trikrat projektirali in selili ter vsakokrat dobili… pic.twitter.com/PqyiFsvMwz — Zvone Čadež (@ZvoneCadez) December 30, 2025

“Iz zanesljivih virov, ki so sodelovali pri prenovi kopališča Ilirija, sem izvedel, da so kolesarnico (v resnici so to samo stojala za kolesa) kar trikrat projektirali in selili ter vsakokrat dobili plačano po 150.000,00 EUR. Prvih 150.000,00 EUR je bilo plačanih za projektiranje in izvedbo na zunanji lokaciji, nato so se na MOL-u spomnili, da bi bilo dobro imeti kolesa pod streho in so plačali novih 150.000,00 EUR za preprojektiranje in izvedbo na pokriti lokaciji pod nadstreškom pri vhodu, na koncu pa so se spomnili, da bi bilo dobro imeti prostor pod nadstreškom prazen, ker ga bodo mogoče potrebovali za velike prireditve (npr. če bi Ljubljana dobila izvedbo evropskega prvenstva v plavanju) in so kolesarnico še tretjič preprojektirali in ponovno selili na zunanjo lokacijo,” v zapisu Zvone Čadež obrazloži politiko Zorana Jankovića.



V nadaljevanju še zapiše, da si je stroka enotna, da je že cena 150 tisoč evrov za takšno število stojal, vsaj za petkrat previsoka. Kaj šele za vsoto 450 tisoč evrov, ki jih je Zoran Janković namenil za 10 pokritih stojal za kolesa in 60 stojal na prostem.