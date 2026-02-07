Začelo se je 66. Kurentovanje na Ptuju

Piše: C. R., STA

V središču Ptuja so z etno povorko odprli 66. Kurentovanja, ki pomeni začetek osrednjega pustnega dogajanja. Dogodek, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco, v mesto prinaša, kot poudarjajo organizatorji, »edinstveno etnografsko doživetje in vpogled v pustne navade od blizu in daleč«.

V povorki je sodelovalo približno 2500 udeležencev iz 81 skupin in društev. Med njimi je bilo 39 skupin kurentov in korantov z več kot 1100 udeleženci, 28 etnografskih skupin s Ptuja in okolice s tisoč maskami, 11 etnografskih skupin iz drugih krajev Slovenije z več kot 260 udeleženci ter tri tuje skupine s Hrvaške, ki štejejo 70 udeležencev.

Na ptujskih ulicah in trgih so se predstavili številni tradicionalni pustni liki, med njimi kurenti in koranti, kopjaši, orači, ruse, piceki, medvedi ter drugi značilni liki slovenskega in širšega pustnega izročila. Povorko je spremljal Pihalni orkester Ptuj, v okviru povorke pa se je po ustaljeni tradiciji odvila tudi predaja oblasti, s katero se simbolno začne pustni čas in vladavina karnevalskega princa.

Vrhunec bo mednarodna karnevalska povorka

Današnje pustno dogajanje v mestu bodo spremljale tudi druge prireditve. V starem mestnem jedru se bo odvijala likovna kolonija Artfesta Ex Tempore, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož je pripravil pustno dogajanje za družine, Mestni kino Ptuj pa pustni kino vrtiček s projekcijo filma Hola, Frida in ustvarjalno delavnico za otroke. V Grand Hotelu Primus pa je do 17. februarja na ogled filatelistična razstava na temo Kurentovanja.

Otvoritvena etno povorka je uvodni dogodek več kot deset dni pustnega dogajanja v najstarejšem slovenskem mestu. Kurentovanje na Ptuju bo potekalo do 17. februarja, vrhunec pa doseglo v nedeljo, 15. februarja, z mednarodno karnevalsko povorko, ki bo prav tako potekala pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco.