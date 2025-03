(VIDEO) Nasilje na Ptuju. Imajo ljudje pravico videti?

Piše: Spletni časopis

Veliki mediji so danes brez video posnetka poročali o precej grobem nasilju med mladimi na Ptuju.

A posnetek si je velikansko število ljudi ogledalo na družabnem omrežju FB in X in najbrž še kje in sprožil je obsežne polemike. Da se vsebina prikriva, postane precej nerazumljivo, ko si ljudje posnetek res množično ogledujejo in delijo. Celo LaraTheCooki. To ni prvi tak posnetek nasilja med mladimi.

Razlog, da večji mediji ne objavimo posnetka, je, ker bi naj s tem varovali mladoletnih. A dilema je, ali jih s prikrivanjem res varujemo. Ali pa morda s tem tudi mi gledamo stran.

Mediji, če prikrivamo, kar skoraj vsi vidijo, izgubimo svojo vlogo. Ne obveščamo pošteno o pomembnem dogajanju. Ljudje si sami pokažejo več.