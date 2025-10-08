(VABILO) Pridite v Petrinjo na festival kostanja in jesenskih doživetij

Dragi ljubitelji narave, kostanja in dobrega vzdušja – vabimo vas, da se nam 11. in 12. oktobra pridružite v Petrinji na Festivalu kostanja!
11. oktober – Gozdi sprehod z okusom po kostanju
Lokacija: Hrastovačka gora, pri Planinskem domu »Matija Filjak«
Doživite čar jesenske narave na priljubljeni petrinjski gori. Svež zrak, prijetna družba in sprehod po gozdu bodo popolna uvertura v jesenski vikend.
Za vas so pripravili:
– Glasbeni program z Glory Days Revival Bandom
– Rekreativni program pod vodstvom športnih animatorjev
– Gastronomsko ponudbo: pečeni kostanji, kostanjeve sladice
– Ponudbo domačih izdelkov lokalnih kmetij, proizvajalcev spominkov in kulturnih društev
12. oktober – Festival kostanja
Lokacija: Strossmayerjevo sprehajališče, Petrinja
Petrinja bo ta dan zaživela v znamenju kostanja! Obiskovalce čakajo pečeni kostanji, bogata ponudba domačih izdelkov, glasba, ustvarjalne delavnice in zabava za vse generacije.
Čakala vas bo:
– Gastronomska ponudba: pečeni kostanji, kostanjeve sladice
– Ponudba domačih izdelkov lokalnih kmetij, proizvajalcev spominkov in kulturnih društev.
– Glasbeni program:
Ob 12.00 – Klapa Kolapjani
Ob 14.00 – Trio Quatro
Dnevni program po urah si lahko pogledate TUKAJ, planinskim društvom priporočamo, da naredite rezervacijo in tako napoveste svoj prihod.
Pridite z družino in prijatelji ter preživite nepozaben jesenski vikend v naravi.
Festival kostanja v Petrinji je prava priložnost, da se povežete, uživate v dobri hrani in odnesete domov čudovite jesenske spomine.