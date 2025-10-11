V Turnišču so odprli novo prodajalno Planike

Piše: C. R., STA

Podjetje Planika Turnišče, ki izdeluje pohodniško, planinsko in zaščitno obutev, je danes v svojem matičnem kraju slavnostno odprlo novo trgovino z obutvijo. Kot so poudarili na dogodku, odprtje trgovine ne predstavlja le naložbe v sodobnejši prostor, temveč tudi izraz spoštovanja do bogate obrtne tradicije v Turnišču.

Kot je povedal direktor in lastnik podjetja Lukas Meindl, dejstvo, da so se za investicijo odločili v težkih časih, pomeni, da so verjeli v prihodnost. “Družina Meindl želi v tem okolju postaviti dobre temelje za prihodnost in krepitev sodelovanja,” je poudaril.

Dotaknil se je tudi zgodovine podjetja in dejal, da je njegova družina prvi stik s Planiko vzpostavila leta 1993, od konca leta 2022 pa je podjetje v 100-odstotni lasti nemške družbe Meindl holding. “Upam, da bomo s sodelavci zagotovili priznanje podjetju in blagovni znamki Planika, da jo bomo znova postavili na mesto, kjer je bila, se pravi, da bo znova močna blagovna znamka,” je še izpostavil.

Po besedah tehničnega direktorja podjetja Milana Jaklina današnji dogodek ni le odprtje prodajnega prostora, temveč tudi dokaz kakovosti, inovativnosti in življenja s podjetjem danes. Ob tem je spomnil, da začetki podjetja segajo v leto 1959, ko je v preurejenih zadružnih hlevih v Turnišču začelo čevlje izdelovati 60 zaposlenih.

Župan Občine Turnišče Borut Horvat pa je poudaril, da odprtje trgovine ni le investicija v sodobnejši prostor, temveč tudi izraz spoštovanja do bogate obrtne in industrijske tradicije v Turnišču.

Nova prodajalna, ki na več kot 300 kvadratnih metrih ponuja pohodniško obutev znamk Planika in Meindl, je del 1,5 milijona evrov vredne naložbe v širitev sedeža podjetja. Ta poleg gradnje nove trgovine vključuje celovito ureditev dvorišča in parkirišča, vzpostavitev ločenega dovoza za tovorna in osebna vozila ter prenovo prostorov uprave, ki so bili zgrajeni pred več kot petimi desetletji.

Planika se je sicer lani soočila z nekaj poslovnimi izzivi. Potem ko so v letih 2021 do 2023 beležili rast prihodkov, so se ti lani znižali. Dosegli so 31 milijonov evrov, potem ko so se leto prej ustavili pri 36,2 milijona evrov. Precej se je znižal tudi čisti dobiček. Na začetku letošnjega leta so morali zaradi upada naročil in posledičnega zmanjšanja proizvodnje odpustiti 20 delavcev.

Kazalniki produktivnosti medtem kažejo pozitivne trende. Dodana vrednost na zaposlenega narašča in naj bi letos dosegla skoraj 37.000 evrov, povprečna mesečna plača pa se je zvišala na 2025 evrov.