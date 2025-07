“Turistov ne spustijo v mesto, da bi zapravljali denar, ni pa varnostni problem po sto ilegalnih migrantov dnevno”

Piše: Moja Dolenjska

“Turistov ne spustijo v mesto, da bi zapravljali denar, ker so varnostni problem, ni pa varnostni problem po sto ilegalnih migrantov dnevno, ki vstopajo v državo, policija pa je taksi do azilnega doma #butale”

Tako je na omrežju X zapisal prof. dr. Matej Lahovnik, komentar se nanaša na objavo medijev o turističnem fiasku v Kopru, kjer so varnostniki potnike z ladje Aida Blu zadržali na krovu.

TV Slovenija je poročala, da so varnostniki Luke Koper 20 potnikom britansko-ameriške ladje družbe Carnival preprečili izhod iz ladje. Čeprav je ladja imela vsa potrebna dovoljenja, so obiskovalcem sprehod po Kopru preprečili zaradi “posebnih varnostnih okoliščin”. Na ladji je bilo okoli 2000 potnikov, v Koper so vpluli iz Trsta, kjer so se lahko prosto sprehajali po ulicah. V Kopru pa so jim varnostniki preprečili izhod, v Luki so bili navzoči trije varnostniki Luke in en zunanji varnostnik, ki niso želeli opraviti varnostnega pregleda niti odpreti terminalskih vrat.

Odločitev naj bi sprejel vodja luške varnosti Dimitrij Lokovšek, ki je bil v tistem času na dopustu. Izkazalo se je, da ni bilo nobenega varnostnega problema, le šef je bil na dopustu.

Iz Luke so kasneje v pisnem odgovoru sicer pojasnili, da je šlo za “posebne varnostne okoliščine”, podrobnosti pa niso navedli. Ladjarju pa naj bi medtem neuradno sporočili, da razlog ni bil v izrednih razmerah, temveč v pomanjkanju razpoložljivega varnostnega osebja.

Komentarji na družbenih omrežjih so ogorčeni, med drugim lahko preberemo tudi: “Ne moreš verjet, da se vsak dan blamiramo na vseh področjih.”