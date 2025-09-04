Tudi v Kočevju morajo z dolgotrajno oskrbo čakati počasno državo

Piše: Moja Dolenjska

V občini Kočevje so začeli izvajati pomoč na domu v okviru občinskega zavoda za pomoč in oskrbo na domu. Tega je občina Kočevje ustanovila lani ravno v ta namen. Še vedno sicer pomoč na domu izvaja tudi zasebni Zavod Jutro, ki mu je občina prekinila koncesijo, a je sodišče prekinitev zadržalo, dokler dokončno ne odloči o sporu. Z izvajanjem dolgotrajne oskrbe pa še vedno čakajo na državo.

Kot je na novinarski konferenci povedala v. d. direktorice novoustanovljenega Zavoda za pomoč in oskrbo na domu Kočevje Alenka Gabrovec ima zavod trenutno 70 uporabnikov. Tem nudijo nego, pomoč pri čiščenju, osnovnih gospodinjskih opravilih in podobno, s 1. septembrom so jim začeli prinašati tudi obroke. Trenutno imajo zaposlenih 11 ljudi, njihovo število pa bodo povečevali skupaj s povečevanjem obsega storitev.

Računajo predvsem, da bodo lahko čim prej začeli izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki zaradi zamujanja države še ni zaživela. Po besedah kočevskega župana Gregorja Koširja trenutno še vedno čakajo, da država vzpostavi računalniški sistem, ki bo omogočal vnos podatkov o opravljenih storitvah in pošiljanje zahtevkov, saj bo šlo za storitev, ki jo bo plačal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz fonda, v katerega državljani plačujemo prispevek za dolgotrajno oskrbo. “Takoj ko bo sistem vzpostavljen, bomo lahko v roke vzeli prvo odločbo centra za socialno delo in jo začeli izvajati. Kdaj bo to, zaenkrat še ne vemo. Napovedano je, da naj bi sistem zaživel enkrat ta mesec,” je dejal. O tem bodo sicer prihodnji teden govorili tudi na sestanku pri predsedniku vlade, kamor je vabljen v okviru Skupnosti občin Slovenije, je dodal.

Kakšna je dejanska potreba po dolgotrajni oskrbi, bodo po besedah v. d. direktorice še videli, ko bodo začele prihajati odločbe, splošna ocena pa je, da se potreba po omenjeni storitvi povečuje.

Pomoč na domu v občini Kočevje na podlagi koncesije še vedno izvaja tudi Zavod Jutro. Slednjemu je občina z 12. julijem letos koncesijo prekinila, a je sklep o tem zadržalo sodišče. Zavod, ki je prepričan, da občina ne more enostransko predčasno prekiniti pogodbe, namreč odločitev s tožbo izpodbija na ljubljanskem okrožnem sodišču. To pa je še pred 12. julijem z začasno odredbo določilo, da se prekinitev pogodbe odloži, dokler dokončno ne odloči o sporu.

Po besedah Koširja pogodba, ki jo imajo z zavodom, občini ne prepoveduje, da ne bi tudi sama izvajala pomoči na domu. V primeru, ko koncesionar storitev ne izvaja tako, kot bi jo moral – v občini so kritični predvsem do kakovosti izvajanja storitev in njihovega premajhnega obsega -, ima občina po besedah Koširja dolžnost, da ukrepa in storitev ljudem zagotovi sama.

Prepričan je tudi, da bo lahko občinski zavod pomoč na domu izvajal po nižji ceni kot Zavod Jutro. “Kot že ugotavljamo po prvih izračunih, je cena, ki jo občini in uporabnikom zaračunava koncesionar, previsoka. Očitno je koncesionar napihoval določene stroške in na ta način prikazoval večje stroške, kot so dejanski. Zato bomo pri naslednjem oblikovanju cene, kar bo januarja, upoštevali to, kar smo se naučili v zadnjih mesecih. In že danes si upam trditi, da bo cena nižja,” je dejal. Občinski zavod sicer pomoč na domu izvaja po enaki ceni kot koncesionar, saj mu po besedah Koširja ne morejo delati konkurence, dokler ima veljavno pogodbo.