Tretja razvojna os – jug: Sodba upravnega sodišča o razveljavitvi gradbenega dovoljenja protiustavna?

V Družbi za avtoceste RS (Dars) so se seznanili s sodbo Upravnega sodišča RS v zvezi s tožbo Civilne iniciative 3. razvojna os – jug, ki se nanaša na gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi, to je hitro cesto med novomeškim vzhodnim avtocestnim priključkom in priključkom Revoz pri Osredku.

V Darsu so prepričani, da je Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) pri izdaji gradbenega dovoljenja ravnalo zakonito, saj je upoštevalo veljavno vladno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa.

Spomnimo. Ustavno sodišče RS je v odločbi št. U-I-441/18-23 z dne 6. julija 2022 ugotovilo neskladnost uredbe z ustavo, a hkrati jasno določilo, da uredba ostaja v veljavi do njene spremembe. Morebitna neuporaba uredbe bi po mnenju Ustavnega sodišča povzročila še bolj protiustaven položaj – torej pravno praznino, ki bi pomenila odsotnost vsakršnih predpisanih mejnih vrednosti hrupa.

V luči navedenega v Darsu ocenjujejo, da bi lahko sodba Upravnega sodišča, ki prepoveduje uporabo te uredbe v konkretni upravni zadevi, sama predstavljala protiustavno ravnanje.

Zato bodo v Darsu kot stranka z interesom oziroma prizadeta oseba, ki ima položaj stranke, vložili predlog za dopustitev revizije in tako uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva za zaščito zakonitega postopka in nadaljevanje projekta.

Dodali so, da projekt tretje razvojne osi ostaja ena od prioritetnih državnih infrastrukturnih investicij, zato si bodo v družbi Dars še naprej prizadevali za njegovo pravočasno in zakonito izvedbo.

Tako so nam z Darsa odgovorili na vprašanje, ali bodo vložili zahtevek za revizijo. Očitno je, da gre v primeru razveljavitve gradbenega dovoljenja za cesto od avtoceste Novo mesto vzhod do priključka za Osredek (z mostom čez reko Krko), za nerazumno odločitev Upravnega sodišča RS. Kot kaže, stvar še ni končana, je pa zdaj vse odvisno od nadaljnjih sodnih postopkov.

Luč na koncu tunela (pa ne tistega še nezgrajenega pod Gorjanci), torej obstaja!

Odgovor Darsa in vprašanje: