(TREBNJE) “Prezrači za sabo, ker nobeno živo bitje ne smrdi tako”

Piše: Moja Dolenjska

Nov primer predrznega vloma in s tem povezanega vprašanja, koliko potrpljenja še imamo predno vzamemo stvari v svoje roke, tokrat prihaja iz občine Trebnje, kot kaže iz okolice Dobrniča.

V petek zvečer so vlomili v domovanje mlade družine v trebanjski občini.

Lastnika jima zdaj sporočata, da imata hišo odslej naprej odklenjeno, če komu kaj bolj pride kot njima z otrokom. Evrov ni, ker gredo sproti, oba delata, da si nekaj ustvarijo in kaj malega privoščijo. Lastnika nista na sociali, pa tudi kradeta ne.

Opozorila sta, da je narejena škoda na stavbnem pohištvu, vse je razmetano in premetano. In kar je najslabše, ostal je “tist čuden občutek”, ki ga pozna vsak, komur vlomijo v bivališče. Ta je najhujši.

Za konec pa še poziv vlomilcu ali vlomilcem: “Prezrači za sabo, ker nobeno živo bitje ne smrdi tako.”

Lastnik je uvodoma zapisal, da so bili v petek zvečer na vrsti oni, danes bo verjetno kdo drug v okolici. Vprašal se je: Koliko časa in koliko potrpljenja še imamo, preden vzamemo stvari v svoje roke? Ali bomo mirno gledali vse to, kar se dogaja? Računat, pa se zanašat na “oblast”, nima smisla, so na njihovi strani, je dodal.

