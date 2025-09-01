Totalna drama pozno zvečer na Ljubljanici – policisti niso mogli verjeti, kar so videli

Piše: C. R.

Včeraj pozno zvečer se je dogajala totalna drama na reki Ljubljanici, saj se je manjša skupina odločila za izlet z motornim čolnom.

Tega verjetno ne bi nihče opazil, če ne bi možje v modrem dobili klic na pomoč, da je v reki ženska, ki pri Šuštarjevem nabrežju (pri zapornici) drži vejevja, da ne bi odnesel tok. S pomočjo vrvi so jo rešili na kopno. A takrat še niso vedeli, kaj se je v resnici dogajalo.

Izkazalo se je namreč, da se je nesrečnica prevažala na gumenjaku z motorjem še z dvema mlajšima moškima ter psom. Avantura pa se je začela, ko je čolnu odpovedal motor in je pri zapornicah skočila v reko, moška pa sta ostala na čolnu, ki ga je odnesel močan tok. Zato se je ena od patrulj odpravila nižje ob Ljubljanici (Moste) in tam zaslišala lajež psa. Policist je zabredel v vodo in s pomočjo vrvi rešil še ostale udeležence tega nevarnega podviga, ki bi se lahko končal tragično.

Kaj kmalu pa so tudi ugotovili še ostale razloge, da so se sploh lotili takšne vratolomne akcije. Čoln je namreč upravljal človek brez licence, povrh vsega pa je bil še krepko pod vplivom maliganov, ob tem je kršil tudi druge določbe glede plovbe v celinskih vodah. Sankcije bodo seveda sledile.