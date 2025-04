“Test” za Jankovićev “drekovod”? Zaradi onesnažene vode v Maximarketu zbolelo vsaj 36 ljudi

Piše: C. R.

Zaradi onesnažene vode v objektu Maximarket je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje do danes zbolelo 36 ljudi, pri čemer gre večinoma za zaposlene in nekaj strank.

Na številke, ki so jih v četrtek odprli za prijavo težav, je do danes poklicalo več kot 70 ljudi. Odprte so tri telefonske linije, je danes povedala epidemiologinja Eva Grilc.