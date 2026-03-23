(PREJELI SMO) Danes znova shod za čisto pitno vodo

Piše: Aleš Primc

Danes, v ponedeljek, 23.3., ob 14.30 vabljeni na 29. Shod za zaščito pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo in proti Jankovićevim 10%.

Z veseljem sporočam, da smo tudi v preteklem mesecu rešili pitno vodo pred zastrupitvijo s kanalom C0. Ministrstvo za naravne vire in prostor še ni odločilo o pritožbah zoper že 8. nezakonito gradbeno dovoljenje, ki ga je na hude pritiske izdala Upravna enota Ljubljana. Zoran Janković hoče preko zbirališč pitne vode, ki jo vsak dan pije več ko 400.000 ljudi vsak dan pretovoriti več kot 8.000.000 litrov nevarnih kanalizacijskih odplak in to po ceveh, ki lahko v skladu s standardom puščajo, niso ne potresno ne požarno varne in to na najbolj potresno ogroženem delu Slovenije. Jasno je, da smo navadni ljudje, edini branik pred Jankovičevo zastrupitvijo pitne vode, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi.

Hvala vsem, da že tri leta skupaj opravljamo to neprecenljivo poslanstvo za nas, za naše otroke, vnuke in vse prihodnje rodove.