(PREJELI SMO) Ali ljubljanski župan upravlja Ljubljano v dobrobit občanov?

Zadnje čase se Ljubljančani vedno pogosteje sprašujemo, kaj se dogaja z županom, ker vsiljuje projekte, ki škodljivo, lahko rečemo uničujoče vplivajo na prebivalce, ki živijo v mestu. Vsak pošten, odgovoren župan dela maksimalno za dobrobit občanov.

Župan in njegovi mestni svetniki hočejo uničiti zajetje pitne vode/vodonosnik z izgraditvijo kanalizacije preko vodonosnika pitne vode za Ljubljano. Ne poznamo župana v Sloveniji, niti ne v sosednjih državah, ki bi vztrajal na projektu uničenja pitne vode svojim volilcem. Naši predpisi določajo, da se čez vodna zajetja ne sme ničesar graditi, vsekakor pa ne speljati kanalizacijo, ki vsebuje poleg človeških odpadkov tudi kemikalije in druge snovi, ki zelo škodujejo zdravju ljudi! Ali je res ljubljanski župan pritiskal na odločevalce, da so te dni izdali odločbo, da se Kanal C0 zgradi do kraja? Že 19-o leto župan vztraja, da se zgradijo garaže pod glavno ljubljansko tržnico in pri tem dobro ve, da so zemljina in podzemne vode tiste, ki takega projekta ne zdržijo. Ne le, da tržnice na tem mestu nikoli več ne bi bilo, z leti – morda celo že med samo gradnjo garaž – bi se zaradi gradnje porušile tudi Plečnikove arkade, ki so pod svetovno (UNESCO-vo) zaščito. Zrušilo bi se tudi semenišče z znamenito baročno knjižnico, staro več kot 300 let in edinstvenimi poslikavami. Ne nazadnje bi se poškodovala tudi stolnica. Da to ni natolcevanje, bralci lahko vidijo poškodbe Plečnikovih arkad in semeniške stavbe ter knjižnice, ki so nastale že samo zaradi gradnje Mesarskega mostu! Garaže pa bi se gradile do globine 24 metrov, to pomeni globoko pod gladino Ljubljanice, kar bi nedvomno uničilo to srčiko slovenstva. Vsekakor bi ob izkopu uničili srednjeveške ostaline, ki so pod tlakom tržnice in so edine v tem delu Evrope. In to vztraja župan zato, ker hoče prodati Kresijo za hotel in ob hotelu potrebuje garaže. Za to trditev razpolagamo z več pismenimi dokumenti. Da bi ta gradnja garaž pod glavno ljubljansko tržnico pomenila uničenje tega edinstvenega prostora slovenstva dokazujejo poškodbe garažne hiše na Kongresnem trgu in okoliških stavb – vse skupaj leze proti Ljubljanici. Kjerkoli v Ljubljani se zemlja globoko izkoplje nastanejo razpoke na okoliških stavbah. Razpokane so tudi okoliške stavbe zaradi gradnje Vile Urbane, Waldorfske šole oz. telovadnice, pri Šumiju in še mnogo drugih lokacijah. Sestava tal na področju glavne ljubljanske tržnice je še bolj občutljiva kot na teh predhodno naštetih. Večkrat smo že zapisali, da celo zemljina grajskega hriba plazi proti Ljubljanici.

Zaradi gradnje garažne hiše pod glavno ljubljansko tržnico sta bili na Ministrstvu za naravne vire in prostor dve ustni obravnavi pred izdajo integralnega gradbenega dovoljenja: 10. junija in nadaljevanje 4. septembra letos. Na obeh obravnavah je ministrstvo samovoljno izključilo prisotnost javnosti/prebivalcev. To je v nasprotju z mednarodno veljavno Aarhuško konvencijo, Ustavo RS in drugimi predpisi. Da bi onemogočili prisotnost javnosti, so nas strpali v manjšo neprezračeno sejno sobo z izgovorom, da nimajo večjega prostora. Pri vseh dvoranah v Ljubljani, niso hoteli najti drugega prostora! Kaj ni župan dovolj močen, da bi organiziral obravnavo četudi v Stožicah? Da bi se skrilo avtoritarno vodenje ge. Pavline Tsigarida, njena pristranskost ter poniževanje nasprotnikov gradnje, prikrajanja zapisnika i.dr., ni bilo na obravnavi dovoljeno snemanje niti slikanje. Tudi to je v nasprotju s predpisi. Zaradi zlorabe uradnega položaja ge.Tsigarida je intervenirala celo policija. Dne 4. septembra letos, se nam je skoraj zasmilil projektant Angelo Žigon, ker ni znal odgovoriti na naša vprašanja. Voditeljica ustne obravnave ga. Tsigarida mu je celo svetovala, da mu ni treba odgovarjati. A g. Žigon bi moral, kot glavni projektant, odgovore “stresti iz rokava”, ne pa odgovoriti posplošeno! Vsem udeležencem obravnave je bilo jasno, da voditeljica navija za gradnjo garaž. Verjamemo, da je obravnavo vodila v skladu z navodili naročnika, t.j. Mestne občine Ljubljana.

GLEDE NA VSE KRŠITVE POSTOPKA GLEDE IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA TER KRŠITVE MEDNARODNIH KONVENCIJ, EVROPSKIH DIREKTIV, USTAVE RS IN DRUGE SLOVENSKE ZAKONODAJE PRIČAKUJEMO, DA MINISTRSVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR NE SME IN NE BO IZDALO GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA GRADNJO PARKIRNE HIŠE POD GLAVNO LJUBLJANSKO TRŽNICO!

In sežigalnica – projekt, ki ga ima župan v načrtu. In to v Ljubljani, ki leži v kotlini, kjer je zaradi slabega prezračevanja zrak že tako močno onesnažen. Zdravniki upravičeno opozarjajo na povečano obolevnost občanov Ljubljane, tako obolenj pljuč kot krvnožilnega sistema in posledično povečanje smrtnosti.

Očitno ljubljanskemu županu vse to ni mar. Sprašujemo ga, ali je gluh za opozorila odgovornih zdravnikov in neodvisnih strokovnjakov ter posluša le tiste, ki jih plačuje z našim (davkoplačevalskim) denarjem. Ali pa mu je oblast stopila v glavo?

