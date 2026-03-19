(POGOVOR) Jure Colja, kandidat za poslanca: »Ni več časa za eksperimente!«

Piše: Lucija Kavčič

Slovenija potrebuje vlado, ki bo reševale realne težave ljudi, pravi Jure Colja, kandidat za poslanca SDS, ki med drugim podpira pobudo, da vse štiri občine slovenske Istre zaradi svoje lege dobijo poseben razvojni status.

Kakšno je stanje gospodarstva na obali ta trenutek?

Slovenska Istra ima izjemen gospodarski potencial, predvsem zaradi strateškega pomena Luke Koper in geografske lege pa tudi zaradi številnih sposobnih, delovnih in marljivih podjetnikov in obrtnikov, toda država danes njihov trud »nagrajuje« z vedno novimi davki in zapleteno birokracijo. To so dejstva, o katerih mi obrtniki pripovedujejo na terenu. V zadnjih letih smo poslušali vse mogoče obljube Golobove vlade, ki niso bile uresničene, tudi evropska sredstva niso počrpana. Leta 2021 smo imeli 8-odstotno gospodarsko rast, danes smo 30 odstotkov pod evropskim povprečjem. Na dan prihajajo nove in nove nepravilnosti te vlade, nazadnje tudi obremenjujoči prisluhi oz. posnetki. Slovenija si na oblasti ne zasluži kriminalne klike, ampak vlado, ki bo delala in reševala realne težave ljudi. Ni več časa za eksperimente.

Kako gledate na razmere v zdravstvu v vaši regiji?

Razmere v zdravstvu so zaskrbljujoče. V Sloveniji imamo približno 130.000 ljudi brez osebnega zdravnika in več kot 230.000 žensk brez ginekologa. Tudi v Kopru smo gledali vrste žensk, ki so čakale na možnost vpisa. Priča smo ideološkemu obračunavanju z zdravstvenimi delavci, posledice pa nosijo pacienti.

Imajo mladi dovolj perspektiv?

Mladi se danes soočamo predvsem z nedostopnostjo stanovanj in negotovostjo glede prihodnosti. Stanovanjska politika države je odpovedala. Davek na oddajanje nepremičnin se je zvišal na 25 odstotkov, zato so se zvišale tudi najemnine. Stanovanjsko problematiko s svojo družino občutim tudi sam, zato močno podpiram ponovno znižanje davka na 15 oziroma 10 odstotkov za dolgoročno oddajanje ter izboljšano stanovanjsko jamstveno shemo za mlade. Mladi potrebujemo tudi stabilno gospodarsko okolje, da bomo lahko ustvarjali, delali in ostali v Sloveniji ter si tu ustvarili dom in družino.

Zakaj ste se odločili za kandidaturo pri SDS?

Politiko spremljam že vrsto let; bil sem nosilec liste na zadnjih lokalnih volitvah in sem član občinskega sveta v Kopru, sem pa želel biti še bolj aktiven. Vodi me skrb za Slovenijo in za prihodnost naših otrok. Kot mož in oče dobro vem, kako pomembni so varnost družine, delo in okolje, v katerem se da s poštenim trudom dobro živeti, ne pa okolje, ki omogoča izkoriščanje sociale na račun delovnih.

Kakšne so vaše prioritete?

Moje prioritete so razbremenitev tranzitnega prometa v slovenski Istri; pridružujem se pobudi župana Ankarana Gregorja Strmčnika, da vse štiri občine slovenske Istre zaradi svoje lege dobijo poseben razvojni status; trdno podpiram resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije pa tudi pobudo občanov, da bi se tovorne ladje za Luko Koper sidrale izven Koprskega zaliva, na odprtemu morju, s čimer bi v korist vseh občin najhitreje rešili problem hrupa in onesnaženja zaradi ladijskih motorjev.