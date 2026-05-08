Otroški festival Brežice

Piše: L. Kr.

V sredo, 6. maja, je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala novinarska konferenca, namenjena predstavitvi jubilejnega 10. mednarodnega otroškega festivala Brežice, ki že desetletje povezuje mlade pevce in ljubitelje glasbe iz Slovenije in tujine. V preteklih letih je na brežiškem festivalu nastopilo 1170 mladih pevk in pevcev iz kar 14 držav. Letošnji festival bo potekal od 21. do 23. avgusta 2026 (polfinalna izbora 21. in 22. avgusta ter finalni izbor 23. avgusta 2026).

Sodelovanje in predstavitev festivala

Festival pripravljajo organizator Partitura d.o.o., Društvo za razvoj in ohranjanje glasbe Brežice, Posavski muzej Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Občina Brežice, ki s skupnimi močmi gradijo eno prepoznavnejših kulturnih zgodb v lokalnem in širšem prostoru.

Na novinarski konferenci so sodelovali župan Občine Brežice Ivan Molan, direktorica ZPTM Brežice Katja Čanžar, direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, predstavnika organizatorja festivala Brigita Šuler in Maks Žbogar, koproducenta Dubravka in Alen Jelušić iz Glasbeno-plesnega studia RITAM Klanjec ter mlada pevka Eva Julija Borovšak, sedemkratna udeleženka in večkratna zmagovalka festivala.

Župan Ivan Molan je čestital organizatorjem in dejal, da je Občina Brežice močno turistična občina, ki turistično ponudbo povezuje s kulturo in kulturno dediščino. »V Brežicah smo veseli pobud za festivale in ostale dogodke,« je povedal župan. »Občina je festival podprla v samem začetku in danes po desetih letih z veseljem potrjujemo, da je bila takratna odločitev dobra in smela. Veseli me, da ta festival raste in postaja prepoznan tako v Sloveniji kot širše, saj gre za resnično zelo dobra zgodbo.«

Unikaten festival: dostopen vsem

Mednarodni otroški pevski festival Brežice je v mednarodnem merilu poseben predvsem zaradi svoje dostopnosti – sodelovanje na njem je za vse udeležence popolnoma brezplačno. Ni prijavnin, ni kotizacij za avdicije, za sodelujoče s pomočjo Posavskega muzeja Brežice in ZPTM Brežice organizirajo tudi brezplačne oglede in vodenje po mestu. Kot sta poudarila organizatorja, je organizacija tako kakovostnega in za nastopajoče brezplačnega festivala mogoča samo s sodelovanjem in podporo lokalne skupnosti.

Organizatorja Brigita Šuler in Maks Žbogar poudarjata, da želijo s tem zagotoviti enake možnosti za vse pevsko nadarjene otroke, tudi tiste, ki nimajo močnega finančnega zaledja. Prav zaradi tega festival izstopa kot primer dobre prakse, saj omogoča, da talenti pridejo v ospredje ne glede na socialno ozadje.

Festival spodbuja tudi medsebojno druženje, izmenjavo izkušenj in rast kakovosti petja. Organizatorji opažajo, da so mladi pevci vsako boljši, zato je na avdicijah izmed več kot 180 otrok žiriji zelo težko izbrati dobrih 60 udeležencev, kar potrjuje, da festival pomembno prispeva k razvoju mladih glasbenikov.

Jubilejna izvedba in posebnosti

Jubilejni 10. festival zaznamuje tudi umetniška zrelost dogodka. Finale, ki bo potekal na grajskem dvorišču, bo slovesno odprl Pihalni orkester Kapele, kar bo dogodku dalo poseben pečat. Na festivalski oder se vrača tudi Amadea Begović, prva zmagovalka iz leta 2016, kar predstavlja simbolični poklon začetkom festivala.

Zmagovalec ali zmagovalka jubilejne izvedbe bo prejel(a) posebno nagrado – snemanje vokala v studiu Partitura in produkcijo glasbenega videospota, kar predstavlja pomembno priložnost za nadaljnji razvoj glasbene kariere.

Navdihujoča zgodba večkratne udeleženke festivala

Pomemben del predstavitve je bila tudi zgodba mlade pevke Eve Julije Borovšak, ki je na festivalu nastopila kar sedemkrat. Danes svojo glasbeno pot nadaljuje na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana na smeri klasično solo petje. Njena zgodba potrjuje, da festival mladim ne ponuja le nastopa, temveč pomembno izkušnjo, ki lahko vpliva na njihovo nadaljnjo življenjsko pot.

O svojem večletnem sodelovanju na festivalu je povedala tole: »Festival predstavlja velik del moje pevske poti in otroštva, saj sem odrasla na festivalu. Hvaležna sem, da sem z vsakim nastopom na festivalu zrastla in si pridobila pomembne izkušnje.« Izpostavila je tudi priložnost za spoznavanje drugih otrok in mladih na festivalu, kjer ni čutiti tekmovalnosti, saj se pogosto med sodelujočimi spletejo prijateljske vezi.

Eva Julija Borovšak je za zaključek dogodka ob spremljavi Brigite Šuler izvedla pesem Zrejlo je žito kot simbol rasti, predanosti in poti, ki jo festival gradi že desetletje.

Prijave na festival in kategorije

Na festival se lahko prijavijo mladi pevci in pevke do konca maja 2026, stari od 6 do vključno 17 let. Razdeljeni bodo v tri starostne kategorije: 1. kategorija (6–9 let), 2. kategorija (10–13 let) in 3. kategorija (14–17 let).

Organizatorji pričakujejo več kot 170 prijav, zato svetujejo zgodnjo prijavo, saj ima prednost pri izbiri pesmi tisti, ki se prijavi prej.

Avdicije bodo potekale 14. junija 2026 v Domu kulture Brežice, za oddaljene udeležence pa tudi preko spleta. Rezultati bodo znani najpozneje do 1. julija 2026. več podatkov o festivalu je dostopnih na spletni strani https://brezice.eu/festival/.