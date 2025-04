Opa, trboveljski “svobodnjaki” množično zapuščajo stranko, ostal jim je le še en svetnik

Piše: Nova24TV.si

Gibanju Svoboda so v Trbovljah obrnili hrbet vsi štirje občinski svetniki. Eden izmed njih je celo sestopil s svetniškega mesta. Razlog? Odpor do delovanja njihove nekdanje stranke.

Petra Čede, Valentina Gazvoda (prej Radič) in od včeraj dalje Robert Jerman od včeraj naprej več niso “svobodnjaki”, poroča lokalni Zon. Delo v občinskem svetu bodo nadaljevali kot samostojni svetniki. Še radikalnejšo potezo je potegnil Dejan Debelić, ki je sestopil s svetniškega mesta.

“Debelić je jasno povedal, da se s potezami lokalnih predstavnikov stranke ne strinja, s tem pa izkazal svoj odklon do dejanj poslanca Svobode Teodorja Uraniča, ki je brez soglasja članov krajevne skupnosti na svojo roko pridobil na račun občine asfalt na poti, ki pelje proti njegovi hiši,” piše ZON.

Spomnimo, o Uraničevih potezah smo poročali tudi na Nova24TV. Prejeli smo pismo razočaranih državljanov, ki so Uraniča obtožili prirejanja sklepov, ki so bili sprejeti na seji krajevne skupnosti. Ta naj bi v vlogi predsednika krajevne skupnosti “priredil sklepe, sprejete na seji krajevne skupnosti, tako da je spremenil prioritetni seznam poti, ki so potrebne sanacije oziroma obnove,” so zapisali in dodali, “ob tem pa je na sam vrh prioritet postavil pot, ki vodi do njegove lastne nepremičnine.” Več – TUKAJ.

Svoboda je na zadnjih lokalnih volitvah prejela 20 odstotkov glasov, oziroma nekaj več kot 1200 glasov. To je zadoščalo za štiri mandate.

Ravno odstopljeni Debelić, ki je kandidiral za župana, je prejel največ preferenčnih glasov. Slednjega je v občinskem svetu zamenjal Iztok Bizjak, ki je sedaj edini predstavnik Svobode v občinskem svetu. Občino sicer vodijo Socialni demokrati, z županom Zoranom Pozničem na čelu.

Propadajoči Svobodnjaki

Zapuščanje Golobove svobodnjaške stranke ne preseneča. Stranki, ki že od samega začetka mandata prehaja iz ene afere v drugo, usiha javnomnenjska podpora. Smo tudi že v predvolilnem obdobju, ko je pričakovati odstope iz moralnih ali pa preračunljivih razlogov. Eden izmed medijsko bolj odmevnih odstopov je bil odstop nekdanje novinarke Mojce Šetinc Pašek, danes komisarke Marte Kos in nazadnje Tineta Novaka, ki je prestopil k Logarjevemu političnemu projektu. Podoben fenomen očitno sedaj spremljamo tudi na lokalnem nivoju.